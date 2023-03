Doorstart Amazingkids Kinderkleding B.V. lijkt dichtbij

Een doorstart voor kindermodeketen Amazingkids Kinderkleding B.V. lijkt dichtbij te komen. Uit het eerste faillissementsverslag blijkt dat de curator in onderhandeling is over een overname van onder andere de webshop.

Daarnaast meldt de curator dat diverse geïnteresseerde partijen zich hebben gemeld wat betreft het voortzetten of het overnemen van de activa van de vestigingen in Schagen, Veenendaal, Hoogezand en Anna Paulowna. De curator is daarvoor in overleg met de verhuurders van de vestigingen, blijkt uit het verslag.

Amazingkids opende haar eerste winkel in het Noord-Hollandse Anna Paulowna. Daarna opende het bedrijf diverse winkels in onder andere Goes, Baarn, Schagen, Hoogezand en Veenendaal. Amazingkids bleef niet alleen binnen de Nederlandse grenzen, het had ook twee winkels in Duitsland.

De oorzaak van het faillissement wordt ook zwart op wit gezet: door de coronacrisis zag het bedrijf de laatste jaren een terugloop van verkoop in winkels. “Het consumentenvertrouwen in 2022 was lager, waardoor ook de omzet van de websites terugliep met 40 procent in vergelijking met 2021”, aldus de curator in het verslag.