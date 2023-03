Aantal retailfaillissementen piekt in februari, dreigt een faillissementsgolf onder modemerken?

Het aantal faillissementen stijgt in februari, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statiek die maandag bekend werden gemaakt. Van alle bedrijfstakken vielen de meeste faillissementen in de handel. Is er een faillissementensgolf onder modeondernemers begonnen?

In totaal gingen 259 bedrijven failliet in februari, waarvan 62 bedrijven actief waren in de categorie ‘handel’, aldus het CBS. In januari waren dat nog 48 bedrijven. Hoeveel modeondernemers onder deze cijfers vallen, is niet bekend.

INretail reageert op deze cijfers en laat aan FashionUnited weten dat er geen sprake is van een faillissementsgolf onder modeondernemers. “We zien wel dat veel modeondernemers zelf de keuze maken om te stoppen. De redenen lopen uiteen. De één wil verder investeren in een andere lopende onderneming en zegt de andere onderneming vaarwel, de ander staat voor de keuze om een huurcontract van bijvoorbeeld vijf jaar te tekenen. Het is dan een logische stap om een punt te zetten achter de onderneming in een gezonde situatie”, aldus Paul te Grotenhuis, woordvoerder bij INretail telefonisch. Volgens de woordvoerder is er geen sprake van een alarmerende situatie.

In februari gingen diverse modebedrijven failliet, waaronder Amazingkids Kinderkleding B.V., E & R Fashion B.V., Lingeriewereld B.V., Sandwich Fashion Company B.V. en Goosecraft. Voor alle ondernemingen is er nog geen sprake van een doorstart. Wel worden er gesprekken gevoerd om de mogelijkheden tot een doorstart te bekijken.