‘Met Numblees® gaan we de traditionele accountantswereld opschudden’

Weg met het uurtje-factuurtje, een branche georiënteerde aanpak, optimaal samenwerken met de klant en een zo hoog mogelijke automatiseringsgraad. Dat is in een notendop het concept dat Peter Reichgelt en Jeroen van Elk in de markt hebben gezet. Met de bedoeling de traditionele accountantswereld eens flink op te schudden.

Jullie hebben ambitieuze plannen. Hoe zijn die ontstaan?

Jeroen van Elk en Peter Reichgelt hebben samen ruim 50 jaar ervaring in de financiële wereld. ‘We hebben een hekel aan het factureren van de uren. Je wilt als accountant of adviseur een goede band met je klanten opbouwen. Als je dan elke keer als je een kopje koffie met de klant gaat drinken een factuur moet sturen, komt die band er niet. Het is onzin dat je als accountant 750 euro factureert voor een vraag die 10x per maand wordt gesteld en 10x per maand hetzelfde wordt beantwoord. Dat probleem tackelen wij.

En wel door te standaardiseren wat er te standaardiseren valt. Zo zijn we bij elkaar gekomen. En zo is numblees® ontstaan. Vanuit de gedachte dat we de ondernemer echt verder helpen. Niet alleen door het te zeggen, maar ook door het echt te doen.’

Hoe wijkt Numblees® af van het standaard accountantskantoor?

‘Numblees® is een serviceorganisatie en geen urenfabriek. Wij gaan uit van een resultaatverplichting en geen urenverplichting. We zijn boekhouder, ICT-leverancier en partner in één. De klant betaalt ons een vast bedrag per maand en daarvoor krijgt hij alles. Zoals een bijgewerkte administratie, de jaarrekening, de loonverwerking en de fiscale aangifte. Aan de hand van een inschatting hoe complex en georganiseerd de klant is, bepalen we de prijs. Afgezien van de jaarlijkse indexatie blijft het bedrag altijd hetzelfde. Ook als een bedrijf groeit. Het is aan ons om een zo hoog mogelijke automatiseringsgraad te halen. Dan maakt het niet uit hoe groot of klein een bedrijf is. Pas als er iets buiten de scopes van het abonnement valt, bijvoorbeeld een bedrijfsovername, dan betaalt de klant extra. Maar dat communiceren we altijd vooraf aan de klant.’

Hoe zorgen jullie voor gelukkige (mode)klanten?

‘Een klant wil gemak, advies, overzicht en een goed contact met zijn accountant. Dat houdt in: automatiseren van standaard werkzaamheden, een vaste prijs en een boekhoudpakket waarmee je optimaal kunt samenwerken met de klant. Van nul af aan hebben wij een Yuki-boekhoudmachine neergezet. Dat levert gewoon een heel plezierige manier van werken op. En ook echt samen met de klant.’ Daarnaast is onze samenwerking met Simply Made B.V. van toegevoegde waarde voor alle ondernemers in de fashion. Luc Versmissen, DGA van Simply Made B.V. heeft jarenlang ervaring in de fashion branche. Wij werken intensief samen, wij verzorgen de administratie waarbij we rekening houden met de specials in de administratie van een mode onderneming. Daarnaast heeft de mode ondernemer naast zijn numblees® winstcoach en adviseur die alle in en outs van de modewereld kent. Een sterke combinatie met gevoel voor mode.’

Hoe zien jullie de toekomst van de accountancysector en van Numblees®?

‘We willen binnen drie jaar naar 1.000 klanten. Dat willen we doen door autonoom te groeien met behulp van de salesmanager die we hebben aangenomen. Maar we gaan ook kijken naar de overname van kantoren. Bij Numblees® willen wij altijd op dezelfde wijze werken. Dat betekent ook dat je niet alles kunt doen. Dus moet je samenwerkingsverbanden aangaan zoals met Simply Made.

De traditionele kantoren snappen echt wel dat ze moeten automatiseren, maar tegelijkertijd verdienen ze nog ontzettend veel geld met standaard dienstverlening. Dus waarom zou je veranderen als je elk jaar onderaan de streep nog een gigantisch bedrag overhoudt? Ik heb nog wel een tip voor die kantoren: ‘Ga gewoon zo door, dan komen de klanten vanzelf bij ons!’