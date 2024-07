'Meta wil belang van in moederbedrijf Ray-Ban'

Naar verluidt wil de Amerikaans techgigant Meta, eigenaar van Facebook en Instagram, een belang van 5 procent nemen in EssilorLuxottica, meldt de Financial Times (FT). Het Frans-Italiaanse bedrijf was donderdagmiddag bijna 89 miljard euro waard.

EssilorLuxottica is het bedrijf dat Ray-Ban-brillen maakt en tevens het bedrijf dat onlangs het streetwearmerk Supreme overnam. Meta wil met het belang in EssilorLuxottica zijn 'Ray-Ban Meta smart glasses' versterken, merkt Reuters op.

De 'slimme' bril van Ray-Ban, ontwikkeld in samenwerking met Meta en bijzonder door zijn AI-assistentie en andere geavanceerde technologische tools, werd in 2021 op de markt gebracht. De brillen zijn online en in geselecteerde winkels in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Ierland, Italië en Groot-Brittannië verkrijgbaar. De prijs voor de bril begint vanaf 320 euro.