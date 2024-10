Mexx-eigenaar RNF Group overgenomen door HVEG Fashion Group

Twee Nederlandse modegroepen bundelen de krachten. RNF Group wordt namelijk overgenomen door HVEG Fashion Group, zo melden de partijen in een persbericht. De overname moet wel nog goedgekeurd worden door de Autoriteit Consument en Markt.

RNF Group is onder andere de eigenaar van Mexx, Fred de la Bretoniere en Shabbies. Het heeft daarnaast ook licenties voor de ontwikkeling en productie van merken zoals Umbro en Pantofola d’Oro.

“Wij zien het samengaan met HVEG als een logische stap in onze groeiplannen. We ondernemen vanuit een sterk overeenkomend DNA wat ons slagvaardiger maakt in het realiseren van onze doelen. De krachtenbundeling stelt ons in staat om met name het iconische merk Mexx samen uit te bouwen”, aldus Ron Janssen en Ferry Helmer van RNF group. Beiden blijven na de transactie aan als aandeelhouder en onderdeel van de directie.

HVEG Fashion Group neemt RNF Group over

HVEG Fashion Group voegt hiermee een aantal nieuwe merken toe aan het bestaande portfolio. Het bedrijf is de eigenaar van magic Bodyfashion, Sassa, Bamboo Basics en Brams Paris. Het ontwerpt, ontwikkelt en produceert daarna private label collecties voor dames, heren, kinderen, baby’s en accessoires. Na de overname van RNF Group is de gecombineerde omzet van HVEG Fashion Group in 2024 rond de 285 miljoen euro. De groep zal dan 530 medewerkers hebben.

Mike van Snek, CEO en mede-eigenaar van HVEG, in het persbericht: “Het vormen van deze combinatie geeft verdere invulling aan de groeistrategie van HVEG en onze ambitie om een one-stop-shop te creëren voor een groeiend internationaal klantenbestand. RNF staat bekend als een toonaangevende speler binnen de Europese schoenenmarkt en het merk Mexx geniet wereldwijd naamsbekendheid. De producten, merken en licenties die RNF voert zijn sterk aanvullend op die van HVEG, terwijl zij vergelijkbare markten bedienen in West en Oost-Europa. De bundeling van beide bedrijven zal onze propositie naar klanten enorm versterken. Ook zien we volop mogelijkheden om het merk Mexx verder te ontwikkelen de komende jaren.”

De overname wordt begeleid door overname adviseur Marktlink. De goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt moet nog gegeven worden, maar in de praktijk komt het niet vaak voor dat een transactie niet wordt goedgekeurd.