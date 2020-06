Mike Ashley verdubbelt belang in Hugo Boss met Frasers Group

De Britse miljardair Mike Ashley, eigenaar van de Frasers Group, heeft zijn belang in Hugo Boss verdubbeld van 5,1 naar 10,1 procent, via aandelen en derivaten. Dat is te lezen in een nieuwsbericht van Reuters. Daarmee is Ashley, na de Italiaanse familie Marzotto, de grootste aandeelhouder in het Duitse bedrijf.

Ashley heeft mogelijk een positie op het oog in de Raad van Toezicht van het bedrijf, zo suggereren nieuwsartikelen op Reuters en Textilwirtschaft. De Brit is in Groot-Brittannië een van de grootste zakenpartners van het merk: zowel warenhuis House of Fraser als luxeretailer Flannels, beiden retailconcepten van de Frasers Group, voeren het merk.

Ashley verwierf op 12 juni een belang van 5,1 procent in Hugo Boss. “Deze investering weerspiegelt de groeiende relatie van Frasers Group met Hugo Boss en het geloof in de toekomst van Hugo Boss op lange termijn,” zo was destijds in een statement van Frasers Group te lezen. De miljardair hoopt de groep met belangen in Hugo Boss - evenals in het Britse merk Mulberry - te positioneren in het hogere segment.

Ashley’s eerste investering in Hugo Boss, halverwege juni, kostte hem circa 108 miljoen euro. Inmiddels heeft Ashley circa 204 miljoen euro in Hugo Boss geïnvesteerd, zo meldt Reuters.