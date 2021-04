Miljardenboete voor e-commerce reus Alibaba

E-commerce reus Alibaba Group Holding Ltd heeft een miljardenboete gekregen van de Chinese mededingingsautoriteit, zo meldt nieuwsbureau Reuters. De autoriteit is tot de conclusie gekomen dat Alibaba zijn machtspositie heeft misbruikt waarvoor het nu beboet wordt. De boete bedraagt 18,2 miljard yuan, wat neerkomt op 2,3 miljard euro.

Het Chinese bedrijf Alibaba Group Holding Ltd is eigenaar van onder andere Aliexpress, Taobao en Tmall, alle drie e-commerce platformen. De mededingingsautoriteit zegt dat het bedrijf sinds 2015 hun macht misbruikt door aangesloten verkopers te verbieden op andere e-commerce platformen hun producten te verkopen. Dit is in strijd met het anti-monopolie beleid van China.

Naast de boete moet Alibaba Group Holding Ltd de manier van handelen herzien en de komende drie jaar rapporteren aan de mededingingsautoriteit.

Alibaba is niet het eerste, en zal ook niet het laatste bedrijf zijn, dat een boete opgelegd heeft gekregen vanwege het overtreden van de regels voor eerlijke concurrentie. Zo kreeg Google in 2017 een boete van 2,4 miljard euro opgelegd vanwege Google Shopping. Hoe Google Shopping op dat moment ingesteld was, dat aangesloten retailers hun producten bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht, zou oneerlijke concurrentie in de hand werken.

Modemerk Guess kreeg in 2018 een boete van 39,8 miljoen euro opgelegd door de Europese Commissie. Het merk kreeg de boete voor het opleggen van advertentie- en verkoopbeperkingen aan detailhandelaars. In de contracten van de verkopers was opgenomen dat ze niet online mochten adverteren en ook niet over de grens mochten verkopen. Deze praktijk wordt geoblocking genoemd.

Een ander recent voorbeeld is de boete van 12,5 miljoen euro die Nike opgelegd kreeg van de Europese Commissie. De handelaren van merchandise van bekende Europese voetbalclubs werd verboden om producten te verkopen buiten hun eigen land. De boete had veel hoger uit kunnen vallen, maar doordat Nike volledige medewerking aan het onderzoek heeft verleend viel het bedrag 40 procent lager uit.