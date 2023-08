‘Miljoenenschuld bij failliete modeketen Score’

Modeketen Score en jeansmerk Chasin’ laten een schuld van minstens 7 miljoen euro achter, zo melden diverse media op basis van de faillissementsverslagen. De Belastingdienst is de grootste schuldeiser met een vordering van 4 miljoen euro.

Deze schuld kan nog oplopen. De Belastingdienst heeft al een vordering ingediend bij de curator van de faillissementen. Ook zijn er ‘gewone’ schuldeisers die in totaal vorderingen hebben ingediend voor 3 miljoen euro. Het UWV moet nog haar vordering indienen, zij verzorgde de tijdelijke doorbetaling aan het personeel.

Bij een faillissement is er een rangorde aan schuldeisers. Zo zijn er preferente crediteuren die voorrang krijgen. Hieronder vallen de Belastingdienst, het UWV en medewerkers die nog loon tegoed hebben. Daarna komen de concurrente crediteuren, deze worden betaald nadat de eerdere preferente crediteuren zijn betaald. Onder concurrente crediteuren vallen leveranciers die nog openstaande facturen hebben, maar ook energieleveranciers of zorgverzekeraars.

Chasin’ werd in juli verkocht aan de JOG Group, maar voor Score is er geen doorstart. Dat Score geen doorstart maakt, werd eerder gemeld in een mail aan de medewerkers van het bedrijf. De voorraden van Score zijn wel verkocht.