Zalando past website aan na meldingen misleidende reclame

Zalando heeft zijn website aangepast na meer dan 180 meldingen over misleidende promoties en kortingen bij de Belgische FOD Economie. De wijziging werd vandaag bevestigd door FOD Economie.

De aanpassingen betroffen voornamelijk de weergave van kortingen, die nu correct worden berekend op de voorgaande laagste prijs.

Ondanks de aanpassingen rapporteert Zalando een meer dan verdrievoudigde jaarwinst in 2024, met een nettowinst van 251 miljoen euro.

In 2022 stelde de economische inspectie in België tijdens de zomeruitverkoop inbreuken vast op de prijsaanduiding bij Zalando. De webwinkel voldeed niet aan de wettelijke vereisten voor prijsverminderingen. Zo werd de referentieprijs niet correct weergegeven: kortingen waren berekend op de originele prijs in plaats van op de prijs vóór de korting. Ook plaatste Zalando banners met ‘Deal’ bij producten zonder 'echte' korting, aldus FOD Economie in een persbericht

FOD Economie nam contact op met de Duitse autoriteiten om actie te ondernemen tegen Zalando. Hoewel de Duitse autoriteiten het standpunt van België niet volledig volgden, bevestigde het Europees Hof van Justitie op 26 september 2024 de interpretatie van België, aldus het persbericht.

“Kortingen worden nu correct berekend op de vorige laagste prijs, de referentieprijs, en niet meer op die originele beginprijs. Zo ziet de consument alleen échte kortingen,” aldus Lien Meurisse – Woordvoerster FOD Economie in een persbericht. Meurisse vult aan: “De FOD Economie treedt dus ook op tegen grote buitenlandse spelers die actief zijn in België en een grote concurrent vormen voor onze Belgische ondernemingen.”

E-commercegigant Zalando heeft zijn jaarwinst in 2024 meer dan verdrievoudigd, met een nettowinst van 251 miljoen euro, een stijging van 46 procent in het bedrijfsresultaat (EBIT) en een omzet van 10,6 miljard euro. De groei werd aangedreven door verbeterde operationele efficiëntie en hogere marges. Voor 2025 verwacht Zalando verdere groei van 4 tot 9 procent in zowel omzet als bruto handelsvolume, mede door uitbreiding naar nieuwe markten en de overname van concurrent About You, die in de zomer van 2025 wordt afgerond.

Editor's Note: Dit artikel is om dinsdag 18 maart om 12:57 aangepast. Aanvankelijk stond er dat de Duitse autoriteiten Zalando verzochten om zijn website aan te passen. Dit is onjuist.