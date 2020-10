Miss Etam-eigenaar reageert op mediaberichten: ‘Storm in een glas water’

Martijn Rozenboom, onderdeel van NXT Fashion en daardoor eigenaar van Miss Etam, reageert op de verhalen die donderdag in de media verschenen . “Het is een storm in een glas water,” aldus de bedrijvendokter tegen Retailnews. “Het is nu het belangrijkste dat de tendentieuze berichtgeving in de kiem wordt gesmoord. Zeker ten behoeve van het personeel.”

Tegenover het AD verklaarden diverse medewerkers van Miss Etam dat het een chaos was bij het merk sinds de overname door NXT Fashion. Loon zou niet betaald zijn, contracten onjuist, dertig winkels zouden dicht zijn door conflicten met pandeigenaren en ook het vuil was al maanden niet opgehaald. Vakbond AVV zou een loonvordering indienen namens het personeel en spreekt zelfs van een mogelijke faillissementsaanvraag.

Rozenboom reageert gelaten tegenover Retailnews. “Nou, ze doen maar. Wat gaan ze ermee bereiken? Dat mensen definitief hun baan kwijtraken?" De ondernemer is niet te spreken over de vakbond. Hij geeft wel aan dat inderdaad twintig tot dertig winkels gesloten zijn door conflicten met de verhuurders. Het is niet de bedoeling dat deze allemaal definitief dichtgaan. NXT Fashion gaf halverwege september aan dat het maar vijf van de bijna honderd Miss Etam winkels wilde sluiten.

Rozenboom bevestigt eveneens tegen Retailnews dat Patrick van Borden, commercieel directeur van NXT fashion en managing director Richard Turk van NXT Fashion alweer zijn vertrokken. Rozenboom meldt dat Van der Borden heeft gekozen voor rust na een drukke periode en Turk heeft besloten na de verkoop van Expresso aan Van Uffelen niet verder te gaan bij NXT Fashion.