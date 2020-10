Onrust bij Miss Etam: geen salaris, geen nieuwe collectie en dertigtal winkels dicht

Al langere tijd is er onduidelijk over hoe het verder gaat bij Miss Etam. De keten werd begin september uit de boedel van FNG overgenomen door het Nederlandse NXT Fashion, en niet veel later kondigde NXT aan dat in ieder geval vijf winkels van Miss Etam zullen sluiten . Vakbond AVV legt nu met de ondernemingsraad van het merk een loonvordering neer bij NXT Fashion omdat het personeel nog niet betaald is, naast andere wantoestanden.

NXT Fashion nam begin september Claudia Sträter, Expresso, Miss Etam, Steps en Promiss over. Nog geen drie weken later werden Claudia Sträter en Expresso verkocht aan de Van Uffelen Groep en meldde NXT Fashion zich volledig te focussen op Miss Etam en Steps. Over Promiss werd niks gezegd. FashionUnited heeft destijds gepoogd contact op te nemen met NXT Fashion maar tot op heden niks gehoord van de groep.

Uit rondvraag van het Algemeen Dagblad blijkt dat het sinds de overname chaos is bij Miss Etam. De salarissen zijn niet betaald, de nieuwe collectie komt niet binnen en een derde van de honderd filialen is gesloten vanwege conflicten met pandeigenaren, aldus de krant. Ook de contracten die medewerkers opgestuurd hebben gekregen zouden niet kloppen, aldus bronnen aan de krant.

AVV-bestuurder Martin Pikaart meldt tegen het AD dat een loonvordering is neergelegd bij NXT Fashion. “Als de eigenaar in gebreke blijft, dan zullen we via het personeel faillissement aanvragen. We hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen om ons juridisch bij te staan, want hier is sprake van een ernstige zaak.