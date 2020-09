Overname: Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss naar NXT Fashion

Licht aan het einde van de tunnel voor Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss. Er is een doorstart gerealiseerd onder het management van NXT Fashion (het voormalige FNG Nederland) met behulp van een investeerder, zo wordt gemeld in een persbericht.

‘We zijn zeer verheugd dat wij na weken onzekerheid samen met de curator Kees van de Meent van advocatenkantoor Florent een financier hebben gevonden’, aldus Richard Turk, Managing Director van FNG Nederland. ‘Onze mooie Nederlandse modemerken, met allen een sterke merkidentiteit, krijgen hiermee een hernieuwde kans en gaan niet verloren voor haar klanten’.

Redding voor FNG-merken Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss

De merken worden ondergebracht in een nieuwe holding genaamd NXT Fashion b.v. De nieuwe Nederlandse modegroep zal geleid worden door managing director Richard Turk, financieel directeur Guus Bakker, inkoop en productieketen directeur Nick Bogaars en commercieel directeur Patrick Miami- van der Borden, aldus het persbericht. De nieuwe groep zal onderdeel zijn van de FLV Group van Martijn Rozenboom. Rozenboom is geen onbekende, hij wordt door velen gezien als een ‘bedrijvendokter’ aangezien hij vaak betrokken is bij doorstarten van bedrijven. Rozenboom is zelfs betrokken geweest bij de doorstart van Miss Etam jaren terug. “Toen duidelijk werd dat de Nederlandse FNG-merken meegetrokken werden door het faillissement van de Belgische moeder wist ik direct dat ik dat niet wilde laten gebeuren,” aldus Martijn Rozenboom in het persbericht. “Nadat ik mij verder verdiepte in de op tafel liggende plannen van het Nederlandse management wist ik het zeker, dit bedrijf verdient een nieuwe kans. Ik ben dus zeer verheugd dat ik de doorstart mag financieren en ben ervan overtuigd dat er een mooie toekomst voor de groep in het vooruitzicht ligt.”

NXT Fashion zal de ingezette koers bij de merken voortzetten. Het zal gaan draaien om data-driven en digitale retail, een plan dat eerder dit jaar al door FNG werd aangekondigd. “Diverse digitale groei-initiatieven om de marktpositie van de Nederlandse modemerken Internationaal te versterken worden versneld uitgerold,” aldus het persbericht. De strategische plannen zullen de komende weken worden aangescherpt. Op dat moment wordt ook gekeken naar het winkelportfolio en de organisatie op het hoofdkantoor.

Welk FNG-merk is waar heen gegaan? Fred & Ginger, Baker Bridge en CKS zijn overgenomen door Claes Retail Group. Claes Retail Group is al de eigenaar van JBC en Mayerline.

43-winkels van Brantano zijn overgenomen door VanHaren, het dochterbedrijf van het Duitse schoenenconcern Deichmann. Wat met de overige Brantano-winkels in België gebeurt is op dit moment nog onduidelijk.

Over het lot van Suitcase en Ginger bestaat nog geen duidelijkheid op dit moment.