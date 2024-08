Mister Spex kondigt herstructurering aan, sluit internationale winkels

Mister Spex blijkt niet alleen te herpositioneren, maar nu ook te herstructureren. Het bedrijf laat in een statement weten dat het transformatie- en herstructureringsplan voor 2024 en 2025 zijn goedgekeurd door de directie. Het implementeren van het plan zal per direct gebeuren

Onder de plannen vallen het verminderen van personeelskosten, prijsveranderingen, operationele optimalisatie en het sluiten van alle internationale winkels. Dit betekent dat vijf winkels in Oostenrijk, twee in Zweden en een in Zwitserland zullen sluiten. “Mister Spex heeft alternatieve opties onderzocht maar ziet geen pad naar winstgevende groei in deze markten en op deze schaal”, aldus het statement.

Eerder maakte Mister Spex al bekend te herpositioneren en een nadruk te leggen op oogzorg en opticien expertise. Deze herpositionering is onderdeel van het transformatieprogramma, zo is te lezen in het statement. Met de verandering van positie wil Mister Spex ook een doelgroep tussen de veertig en zestig jaar oud aantrekken. Daarbij hoopt Mister Spex minder kortingsacties te moeten houden.