Mode moet een betekenisvol standpunt innemen over sociale kwesties

Als de gebeurtenissen bij het Amerikaanse Capitool begin dit jaar een indicatie zijn van wat komen gaat, dan wordt 2021 een jaar van diepe reflectie en verandering. Het afgelopen jaar is duidelijker geworden dat gedeelde idealen die eenheid creëren in de samenleving kwetsbaar zijn, dat raciale, etnische en genderongelijkheden in het middelpunt van de belangstelling staan in de VS, China en Europa. En dat van modemerken steeds meer wordt verlangd dat ze een publiek standpunt innemen waar het kwesties van sociale rechtvaardigheid en ongelijkheid betreft.

Liever luisteren? Klik hier voor de volledige (Engelstalige) podcast met Sabrina Lynch.

Sabrina Lynch, Senior Vice President of Culture and Marketing Communications bij Taylor Strategy, en een TEDx-spreker, biedt bedrijven drie duidelijke strategieën om sociale kwesties intern op te sporen en aan te pakken. Ten eerste, zegt ze: “Om sociale kwesties te begrijpen, moet je echt de cultuur begrijpen en oog hebben voor de onderliggende complexe problemen waarmee zo veel gemeenschappen te maken hebben. Realiseer je dat je nooit in staat zult zijn om dat te doen als je bewust, of soms onbewust, een talent hebt aangetrokken dat slechts één enkel perspectief biedt.” Ze benadrukt: “Als je al een statistisch probleem hebt, als klanten zichzelf niet herkennen in de medewerkers, dan heb je grotere problemen die je moet aanpakken voordat je zelfs maar begint met het aanpakken van externe problemen. Dus, repareer eerst je eigen huis voordat je de wereld probeert te repareren.”

Ten tweede benadrukt ze dat bedrijven moeten plannen om op lange termijn mee te werken aan sociale initiatieven: educatieve programma’s bijvoorbeeld, loyaliteitsprogramma’s, steun voor werknemers of beleid. “Het oplossen van conflicten doe je niet zomaar, dat betekent 24/7 engagement. Het is geen campagne met een houdbaarheidsdatum, niet gebaseerd op een kwartaalprojectie, of een boodschap die je wilt uitdragen. Een pleister heelt geen gebroken been, en dat is hetzelfde met ad-hoc maatregelen die niet uitvoerig zijn uitgedacht.”

Ten derde wijst Sabrina erop dat er meerdere onrechtvaardigheden plaatsvinden in de wereld, dus in een complexe industrie als de modebranche is het voor bedrijven extra belangrijk om een weloverwogen aanpak te hanteren voor de issues die ze willen steunen. Tenslotte zegt ze: “Je kunt geen manusje-van-alles zijn, maar wel een meester in niets.”

Naast het intern aanpakken van sociale issues, zijn bedrijven het ook verplicht aan hun klanten. Sabrina benadrukt: “Als puntje bij paaltje komt, consumenten beoordelen wat je als merk hebt bijgedragen en wat de werkelijke redenen zijn achter die betrokkenheid. Met hartelijk, proactief activisme kom je een heel eind.”

Consumenten willen merken die hun waarden delen, maar ook een constante stroom nieuwe producten tegen lage prijzen. Het kan dan ook moeilijk zijn voor modemerken om deze twee te rijmen en dat op een authentieke manier te doen, niet als een marketingtruc.

“Over het algemeen zijn consumenten nog steeds erg terughoudend met hun uitgaven. Ze zoeken comfort in investment pieces . Maar dat heeft niets te maken met de prijs. Meestal als je investment piece zegt, betekent dat dat er een flink prijskaartje aan hangt, maar COVID heeft het spel helemaal omgegooid.” Sabrina onderstreept dat kwaliteit het in het beslissingsproces blijft winnen van kwantiteit. “Je ziet dat steeds meer consumenten een minimalistische levensstijl omarmen, gebaseerd op hun meest essentiële behoeften en comfort.”

Dus, hoe kunnen internationale modemerken op een authentieke manier spreken over sociale rechtvaardigheid, wanneer relaties en geschiedenissen met betrekking tot deze kwesties van regio tot regio heel verschillend kunnen zijn? Of wanneer hun modus operandi van oudsher is om sociale of politieke kwesties helemaal te vermijden?

“Wees niet op je hoede en luister. Als je bij een gesprek komt waarin vluchtige kwesties aan de orde komen: religieuze genocide, wreedheden tegen zwarten, onderdrukking van LGBTQIA-gemeenschappen, reageer dan niet defensief. Het gesprek gaat niet over jou. Het gesprek gaat over wat je nog meer zou moeten doen.”

Sabrina raadt bedrijven ook aan om supportgroepen op te richten. “Hoe kun je laten zien dat je je inzet voor educatie, niet alleen voor je bedrijf, maar ook voor de consumenten die je bereikt, terwijl je misschien niet begrijpt of je niet inleeft in de issues die je wilt ondersteunen?” Omgaan met sociale onrechtvaardigheid kan voor elk bedrijf ontmoedigend zijn, omdat het voortdurend aandacht en een langetermijnvisie vereist. Sabrina stelt voor dat bedrijven eerst beginnen met een focus die nauw aansluit bij de missie en waarden van het bedrijf zelf. En ze raadt bedrijven aan om ondersteuning te zoeken. “Advies inwinnen bij deskundigen om een checklist te maken van acties die klanten en je personeel meteen willen uitvoeren, helpt om een routekaart te maken van wat je wilt bereiken.”