Modegroep Bestseller investeert in drie innovatieve start-ups

De Deense modegroep Bestseller investeert in drie jonge bedrijven die werken aan modegerelateerde innovaties. Dat blijkt uit een persbericht van Bestseller. Het betreft de bedrijven Nature Coatings, Evrnu en Circular Systems. De investeringen zijn het resultaat van overleg tussen het innovatieteam van Bestseller en Invest FWD, de investeringstak van Bestseller.

Nature Coatings werd opgericht in 2017 en transformeert houtafval tot zwarte pigmenten, te gebruiken voor onder meer zeefdrukken, digitaal printen en coatings. Evrnu en Circular Systems ontwikkelen circulaire vezels, gemaakt van gerecyclede textielvezels of uit bijvoorbeeld landbouwafval.

Een maand geleden kondigde Bestseller aan samen met Adidas te hebben geïnvesteerd in het innovatieve textielvezelbedrijf Infinited Fiber Company . “Deze innovaties hebben iets gemeen: de potentie om verandering teweeg te brengen in de mode-industrie”, aldus Jeppe Bredahl van Invest FWD. “Wij zijn van mening dat dat de veranderingen die nodig zijn binnen de mode-industrie strategische ondersteuning vereisen.” Camilla Skjønning Jørgensen, manager Duurzame Materialen en Innovatie bij Bestseller, voegt toe: “Het is uiterst belangrijk dat grote merken bereid zijn om in dit soort bedrijven te investeren, anders zullen hun veelbelovende innovaties geen commerciële schaal bereiken.”

Van Bestseller kunnen de komende tijd nog meer ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied worden verwacht. Skjønning Jørgensen: “Bestseller is zeker nog niet klaar met het onderzoeken van investeringen op dit vlak.”

Bestseller is het moederbedrijf van onder meer Jack&Jones, Vero Moda, Vila en Only.