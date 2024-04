Modegroep Puig bereidt beursgang voor

De Spaanse mode- en beautygroep Puig, het moederbedrijf van onder meer Dries van Noten, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci en Rabanne, dient vandaag het verzoek in om de beurs te betreden, zo meldt Puig in een persbericht. Puig en de aandeelhouders willen tussen de 2,5 miljard euro ophalen met de beursgang die in Madrid zal plaatsvinden.

Volgens het persbericht doet de Spaanse modegroep eerst een primair aanbod van nieuw uitgegeven aandelen met als doel een kapitaalverhoging van ongeveer 1,3 miljoen euro. Daarna zal een secundair aanbod van aandelen volgen door Puig’s controlerende aandeelhouder, Puig S.L..

In september 2023 werd bekend dat Puig een beursgang zou plannen voor 2024 met een geschatte waardering van 8 miljard euro. Destijds verwachtte de Spaanse economische en zakelijke krant ‘Expansión’ dat de omvang van het aanbod tussen de 25 tot 49 procent van het totale kapitaal van het bedrijf zal liggen. Dat lijkt nu werkelijkheid te worden.

Het aanbod dekt het minimum dat wordt vereist door de nationale commissie voor de effectenmarkt (CNMV) voor bedrijven die de beurs betreden, maar stelt de familie Puig in staat de controle over de groep te behouden, zo wordt ook bevestigd in het persbericht.

“We geloven dat de balans van een familiebedrijf dat ook onderworpen is aan marktverantwoordelijkheid, ons in staat zal stellen om beter te concurreren op de internationale beautymarkt tijdens de volgende fase van de ontwikkeling van het bedrijf”, schrijft Puig.

“Daarnaast geloven we dat een beursgenoteerde onderneming onze bedrijfsstructuur zal afstemmen op die van de beste familiebedrijven in de Premium Beauty sector wereldwijd, ons zal helpen talent aan te trekken en te behouden, en de groeistrategie van onze merken en portfolio zal ondersteunen.”

De Spaanse modegroep zag in boekjaar 2023 zijn omzet stijgen met 19 procent, waardoor het een omzet van 4,3 miljard euro noteerde. Met deze omzet behaalde Puig zijn omzetdoelen eerder dan verwacht. Het bedrijf wilde in 2023 een omzet van 3 miljard euro behalen en wilde de omzet verdubbelen ten opzichte van 2020. Dat laatste is nu een jaar eerder behaald dan verwacht.

Noot van de redactie: Dit artikel is na publicatie aangepast en voorzien van meer informatie, nadat een persbericht van Puig volgde. Eerder schreef FashionUnited het artikel op basis van de bron Bloomberg.