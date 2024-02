Modemerk Moost & the Muse by Moost Wanted tóch gered

Het merk Moost & the Muse by Moost Wanted kan toch een nieuw hoofdstuk schrijven. Het merk is overgenomen door Roy en Tamara Timmermans die achter de webshop Ibiza Mode zitten, zo bevestigen de twee schriftelijk aan FashionUnited.

Het bedrijf Moost Wanted B.V., het moederbedrijf van Moost & the Muse by Moost Wanted, ging in 2023 failliet. In eerste instantie meldde de curator dat er geen doorstart gerealiseerd was, maar op Modefabriek bleek dat het merk toch gered is.

Tamara Timmermans geeft aan dat de ondernemers het modemerk een warm hart toedragen. “We kennen Marinka [Oostveen, red.] als een bevlogen onderneemster die met hart en ziel een prachtig merk heeft gecreëerd. Met Ibiza Mode verkochten wij het vanaf het begin en altijd met veel succes,” aldus de ondernemer.

Moost & the Muse gered door eigenaren Ibiza Mode

Aan de look en feel van Moost & the Muse by Moost Wanted zal niks veranderen. Het merk staat bekend om de bohemian uitstraling. Daarnaast zorgen de ondernemers dat de SS24 wordt uitgebracht en is de pre-order collectie voor FW24 gereed gemaakt. “ We maken een nieuwe stap voor Moost Wanted. Wij gaan werken met pre-order collecties met capsule collecties in het seizoen.” De nieuwe eigenaren voegen nog toe: “We hebben heel veel zin om te zorgen dat Moost Wanted niet alleen wordt vervolgd, maar vooral ook gaat uitbreiden om zo nog meer de Moost Wanted klanten te kunnen bedienen.”

Voor het faillissement had het merk zo’ n zestig verkooppunten. Nieuwe eigenaar Ibiza Mode heeft diverse winkels in Nederland waaronder in Den Bosch, Noordwijk en Egmond aan Zee.