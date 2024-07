Modemerk Noppies maakt doorstart

Modemerk Noppies is gered uit het faillissement van haar moederbedrijf Nine & Co., dat maakt Brands4Kids bekend in een persbericht. Noppies maakt een doorstart dankzij investeringsmaatschappij Standard Investment en haar dochteronderneming Brands4Kids A/S.

Brands4Kids neemt het hoofdkantoor van Noppies, inclusief het magazijn over en doet daarmee ‘de grootste acquisitie in de geschiedenis van het bedrijf’. Dankzij de overname kunnen ‘vele medewerkers’ op alle afdelingen, van het magazijn tot de finance-afdeling, hun baan behouden.

“We zijn erg blij dat we na een lange periode van gesprekken de overname van Noppies bekend kunnen maken”, deelt de directie van Brands4Kids, in het persbericht. “Deze acquisitie sluit aan bij onze strategie om het sterkste multi-brand platform in Europa, Noord-Amerika en Azië te bouwen dat actief is op alle belangrijke kanalen zoals e-commerce, marketplaces en wholesale. Met de overname van Noppies voegen we ook een geheel nieuwe categorie toe, namelijk zwangerschapskleding. We kijken uit om de samenwerking met de klanten van Noppies en van Brands4Kids verder uit te breiden. Het opbouwen van langdurige relaties met onze partners heeft altijd bijgedragen aan het succes van onze klanten.” Brands4Kids heeft, inclusief Noppies, ruim 20 merken in het portfolio in mode, basics en outdoor.

Anne-Gien Haan, CEO van Nine & Co. is blij met de overdracht van Noppies aan Brands4Kids. “Zij zijn de ideale nieuwe eigenaar en bij hen is het merk in goede handen. Na een paar turbulente jaren hoop ik dat hiermee stabiliteit voor het merk wordt gerealiseerd.”

Nine & Co., het moederbedrijf van Noppies, Supermom, Alvi en Esprit for Mums, werd eind juni samen met haar dochterondernemingen Task International B.V. en Task Licenses B.V. failliet verklaard. Het bedrijf deed in de zomer van 2023 nog een beroep op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), waarmee een onderhands akkoord aangeboden wordt aan schuldeisers. Door de herstructurering sloten alle Nederlandse en Belgische winkels van de merken Noppies, Supermom, Alvi en Esprit for Mums de deuren. De verkoopactiviteiten via wholesale werden gewoon voortgezet. Dit in de vorm van de eigen webshops en via online marketplaces zoals Zalando, About You en Bol. Een akkoord met de schuldeisers bleef echter uit. Het bedrijf ging uiteindelijk failliet.

Nine & Co. is niet gered uit het faillissement, het gaat enkel om het kledingmerk Noppies. Of Nine&Co., en de andere modemerken, nog een doorstart zal maken, wordt vaak pas een maand na het faillissement bekendgemaakt.