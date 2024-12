Modemerk Studio Subtl stopt

Mannenmodemerk Studio Subtl sluit de deuren. Na vijf jaar stopt het merk, zo is te lezen op de LinkedIn-pagina van oprichter Jorn van het Hof.

“Wat begon als een missie om vastgeroeste patronen in de (fast) fashion industrie te doorbreken, werd een reis die me alles heeft geleerd over ondernemerschap, passie, veerkracht, risico’s nemen, uit je comfort zone treden en je idealen najagen. Maar ook.. weten wanneer het tijd is om los te laten”, zo schrijft Van het Hof op de pagina.

Studio Subtl is een Nederlands mannenmodemerk met minimalistische ontwerpen, een comfortable fit en een subtiel detail. Het merk werkt niet met seizoenscollecties, maar vult het aanbod aan met selecte capsules. Daarnaast is het merk klimaatpositief, gebruikt nergens in het proces plastic, laat de collecties produceren in Portugal en werkt alleen met productiepartners die GOTS-gecertificeerd zijn.

Het merk had daarnaast ook een uniek distributiemodel. Studio Subtl werkte op drie manieren samen met retailers: consignatie, local pick-up waarbij de retailer dient als pick-up point voor een online order en doorverwijzing naar de webshop. Bij laatstgenoemde verwijst de retailer een klant met een speciale code naar de website van het merk wanneer een gewenst item niet in de winkel beschikbaar is. Bij local pick-up en doorverwijzing krijgt de retailer een percentage van de retailprijs van het item dat wordt verkocht. Van het Hof gaf in een interview met FashionUnited in 2021 aan dat voor elke optie, het percentage en/of marge dat de retailer ontvangt verschilt. Daarnaast is voor alle opties geen voorfinanciering nodig.