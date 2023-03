Moderetailer Duetz en Adam verlengt crowdfunding

Het familiebedrijf achter Duetz en Adam Brandstores is een tweede crowdfund-ronde gestart, zo is af te leiden van de campagnepagina op CrowdAboutNow. Nadat de eerste ronde af was gelopen, ontving het familiebedrijf veel reacties van klanten en relaties die nog wilden investeren.

Dit keer hoopt Duetz en Adam Brandstores minimaal 150.000 euro en maximaal 300.000 euro binnen te halen.

De plannen met de geldsom? Eerder was het doel om de webshops en de winkels te digitaliseren. Dat kan al geregeld worden. Nu is het plan om de digitalisering optimaler te maken. Daarnaast kan Duetz en Adam Brandstores mails al personaliseren en de frequentie en inhoudt afstemmen op de voorkeur van de consument. Met de nieuwe crowdfund-ronde wil het bedrijf de relatie met klanten versterken en een hechte community bouwen door bijvoorbeeld lokale events te organiseren.

Het familiebedrijf heeft verduurzaming hoop op de agenda staan. Daarom wil het de airco- en verwarmingsinstallaties duurzamer laten functioneren en de isolatie van de winkeletalages aanpakken, zodat de footprint in 2027 met vijftig procent is verkleind. Dat geldt wel pas zodra het maximale bedrag is binnengesleept.