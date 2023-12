Moederbedrijf De Bijenkorf zoekt financiering bij Central Group

Het Britse moederbedrijf van De Bijenkorf, Selfridges Group, is in gesprek met eigenaar Central Group om fondsen veilig te stellen in een poging aan de komende schuldaflossingen te voldoen, zo blijkt de jaarrekening van Selfridges’ holdingmaatschappij Cambridge Properties, volgens Bloomberg.

In november nam Central Group een meerderheidsbelang in Selfridges Group, nadat Signa Group bekendmaakte te gaan herstructureren. Het betekende dat het Thaise conglomeraat de controle kreeg over de joint venture voor de bedrijven binnen de groep. Selfridges Group heeft warenhuizen in het Verenigd Koninkrijk (Selfridges), Ierland (Brown Thomas & Arnotts) en Nederland (De Bijenkorf).

Central Group is nu naar verluidt ‘in gesprek’ over de structuur en vorm van de financiering, waarbij de bron van de financiering nog onzeker is. “De besprekingen zijn nog niet afgerond en er bestaat daarom aanzienlijke onzekerheid over de financiële steun die de groep nodig zal hebben”, zo staat volgens Bloomberg in de jaarrekening.