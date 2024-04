Moederbedrijf Hans Anders overgenomen

Nexeye, het moederbedrijf van onder andere Hans Anders, Eyes+more en Direkt Optik is overgenomen. De optiekgroep is door 3i verkocht aan KKR, zo is te lezen in een persbericht.

De verkoop heeft als grootste reden de mogelijkheid om de groeiambities van Nexeye te versnellen. Nexeye telt in totaal 719 winkels verspreid over Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Bij het bedrijf werken 3.500 medewerkers. Voor welk overnamebedrag Nexeye is verkocht, wordt niet bekendgemaakt.

Nexeye overgenomen door KKR

"Ik wil 3i bedanken voor het daadwerkelijke partnerschap waarbij we erin geslaagd zijn een toonaangevend omnichannel platform te realiseren”, aldus Bart van den Nieuwenhof, CEO van Nexeye, in het persbericht. “We hebben onze organisatie versterkt en ontwikkeld, bestaande winkels gemoderniseerd en nieuwe geopend en een omnichannel- en digitale innovatieslag gemaakt. En nu zijn we er klaar voor om dit groeipad samen met KKR te vervolgen. We delen dezelfde visie om nexeye te vestigen als leider binnen de Europese value-for-money optieksector, met een sterke gerichtheid op klantenservice, productkwaliteit en innovatie. Ik verheug me op onze samenwerking."

Begin maart werd al gehint op een mogelijke overname van Nexeye. Het FD meldde toen dat diverse geïnteresseerde partijen voorlopige biedingen hadden gedaan. Nu blijkt KKR dus de winnaar in de race voor Nexeye. KKR investeert over het algemeen in de sectoren technologie, gezondheid, infrastructuur, industrie en vastgoed. Zo investeerde het al in haarproductenbedrijf Wella, gameontwikkelaar Epic Games, parkeergarages Q-park en optiekgroep Lenskart.

Nexeye is de nieuwe naam van de Hans Anders Retail Groep. In 2022 werd de naamsverandering doorgevoerd. De verandering werd doorgevoerd vanwege de ambitie om op overnamepad te gaan en schaalgrootte te bereiken. Bij de naam Hans Anders dachten veel leveranciers puur aan de Benelux, terwijl de groep op dat moment al actief was in bijvoorbeeld Duitsland en Zweden.