Moederbedrijf Uniqlo spant rechtszaak aan tegen Shein om plagiaat schoudertas

Fast Retailing, het moederbedrijf van Uniqlo, spant een rechtszaak aan tegen fast fashion gigant Shein. De Chinese fast fashion gigant zou Uniqlo’s populaire schoudertas gekopieerd hebben. Fast Retailing eist onmiddellijke stopzetting van de verkoop van het geïmiteerde product en compensatie voor de schade die het bedrijf heeft geleden.

Fast Retailing diende de klacht in op 28 december 2023, zo maakt het bedrijf vandaag bekend op zijn website. Shein zou een schoudertas verkopen die sterk lijkt op die van Uniqlo. Hierdoor wordt het vertrouwen van de klanten in de kwaliteit van het merk Uniqlo en zijn producten aanzienlijk aangetast, claimt Fast Retailing.

De schoudertas van Uniqlo verscheen in 2023 in de Lyst Index en was daarmee het goedkoopste product ooit dat in de ‘Year in Fashion’ heeft gestaan. De genderloze halve maan tas is de best verkochte tas ooit en is verkrijgbaar voor zo’n 15 euro. Hoe werd die tas zo populair? Niet door influencers, maar door oude, vertrouwde mond-op-mond-reclame.