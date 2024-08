Moederbedrijf Versace glijdt in het rood in eerste kwartaal

Capri Holdings Limited - het moederbedrijf van Versace, Jimmy Choo en Michael Kors - zag in het eerste kwartaal van het financiële boekjaar de resultaten teruglopen. De omzet nam af met 13,2 procent en het netto resultaat belandde in het rood, zo blijkt uit een kwartaalupdate.

De omzet kwam uiteindelijk neer op 1,07 miljard dollar. Omgerekend is dit 979,2 miljoen euro. Capri Holdings Limited geeft aan dat de afname van omzet te maken heeft met de ‘lagere vraag naar luxe mode items wereldwijd’. Andere luxe groepen zoals LVMH en Kering zagen de afgelopen tijd ook de resultaten teruglopen.

In plaats van een nettowinst, noteert Capri Holdings Limited nu een netto verlies. Een jaar eerder schreef het nog zwarte cijfers met een inkomen van 48 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van het huidige boekjaar is dit afgegleden naar een verlies van 14 miljoen dollar.

CEO van de groep, John Idol, kan dan ook niet anders dan een matigende toon aan slaan in de kwartaalupdate. “We zijn teleurgesteld met onze resultaten van het eerste kwartaal die de impact hebben gevoeld van de afnemende vraag naar luxe mode items.” Hij geeft aan dat de groep de operationele kosten en voorraadniveaus scherp in de gaten houden vanwege de uitdagende omstandigheden in de retailbranche.