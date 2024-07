Moederbedrijf Wehkamp verliest weer omzet, maar verbetert bedrijfsresultaat in boekjaar 23/24

Wehkamp Retail Group kijkt terug op een wisselvallig jaar. Het bedrijf, dat eigenaar is van Wehkamp, Kleertjes.com en Union River, weet zijn aangepaste ebitda (resultaat voor rente, belastingen, amortisatie en afschrijven) en bedrijfsresultaat te verbeteren. Wehkamp Retail Group lijkt dan ook goedgemutst in het jaarverslag van 2023/2024, terwijl de ‘customer sales’ én de omzet opnieuw afnemen.

De Wehkamp-moeder ziet de ‘customer sales’ teruglopen van 663 miljoen euro naar 551,6 miljoen euro, wat gelijk staat aan een daling van 16,8 procent. Dit zorgt ervoor dat de omzet met 53,8 miljoen euro afneemt. Het bedrijf noteert in 2023/2024 een omzet van 378,8 miljoen euro. Chris Rostron, Chief Financial Officer van Wehkamp Retail Group, zet in het verslag uiteen dat de introductie van betaalde retourzendingen de consument minder laat bestellen. De CFO ziet vanaf eind april “een consistente, maar stabiele daling in het aantal bestellingen en een overeenkomstige daling in de operationele kosten, distributiekosten en kosten van de payment service provider”. Op datzelfde moment startte het bedrijf met de betaalde retourzendingen. Rostron benoemt ook nog eens de verandering in de economie, de zwakke macro-economische omstandigheden en het schrappen van elektronica (in boekjaar 2022/2023) als reden voor een dalende ‘customer sales’ en omzet.

Het aangepaste ebitda maakt een positieve verandering door. Wehkamp Retail Group boekt hier een groei van 29,5 procent. Het bedrijf schrijft een resultaat van 26,3 miljoen euro op. Hier moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat het aangepaste ebitda in boekjaar 2022/2023 juist werd gehalveerd. Deze groei toont dus een verbetering, maar vergeleken met het jaar 2021/2022 loopt het bedrijf nog altijd 20 miljoen euro achter.

De Wehkamp-moeder eindigt onderaan de streep nog steeds in de rode cijfers, maar verbetert wel het resultaat. Zo werd een jaar eerder nog een verlies van 22,7 miljoen euro genoteerd, maar schrijft het nu nog 8,4 miljoen euro verlies in de boeken.

Optimistische Wehkamp Retail Group schrijft nog geen winst

Wehkamp Retail Group investeerde de afgelopen jaren in het bedrijfsmodel met een ‘muti-facial technologieplatform’. Deze strategie moet de kosten verlagen en verdere klantgerichte innovatie mogelijk maken, zo legt het bedrijf uit in het bijgestuurde persbericht. De onlangs gelanceerde Kleertjes.com-app is daar onderdeel van. Het eerder gelanceerde online warenhuis, Union, en het verwerven van de exclusieve rechten voor de verkoop van CoolCat vallen ook onder deze strategie.

“De markt mag dan vertraagd zijn, maar wij hebben niet stilgestaan. We hebben onze strategie geïmplementeerd en het bedrijf voorbereid op verdere winstgevende groei, terwijl we de operationele prestaties en de economische kanten van ons model aanzienlijk hebben verbeterd. We staan er beter voor dan ooit, met een nieuw bewezen en duurzaam bedrijfsmodel en de capaciteit voor substantiële toekomstige groei binnen onze bestaande infrastructuur”, deelt Garham Harris, Chief Executive Officer van Wehkamp Retail Group.