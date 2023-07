Verlies moederbedrijf Wehkamp verdubbeld en omzet teruggelopen in boekjaar 22/23

Wehkamp Retail Group heeft een pittig jaar achter de rug, zo blijkt uit de vandaag bekendgemaakte jaarcijfers. In het boekjaar 2022/2023 zijn de customer sales met 9 procent teruggelopen en het ebitda (resultaat voor rente, belastingen, amortisatie en afschrijven) is ruim gehalveerd. Hoewel Wehkamp een positieve toon aanslaat, onthult het 165-pagina tellende jaarverslag een ander beeld.

Wehkamp Retail Group is de eigenaar van Wehkamp, Kleertjes.com en Union River. Bij de gerapporteerde cijfers zijn echter wel wat kanttekeningen te plaatsen. De genoemde daling van 9 procent is namelijk exclusief de stopzetting van de elektronica categorie na de beëindiging van de samenwerking met BBC. Ook gaat het hier om ‘customer sales’, die neerkwamen op 663 miljoen euro. Wie verder in het verslag kijkt, ziet namelijk een omzet genoemd worden van 432,6 miljoen euro en een daling van ruim 20 miljoen euro aan omzet in vergelijking met vorig jaar. Wat het verschil tussen ‘customer sales’ en de omzet is, wordt niet duidelijk in het verslag.

Het aangepaste ebitda (resultaat voor rente, belastingen, amortisatie en afschrijven) komt neer op 20,3 miljoen euro. Een jaar eerder lag dit bedrag nog op 46,5 miljoen euro. Deze halvering wordt door WRG toegeschreven aan de terugloop van omzet, maar ook de inflatiedruk in de productieketen en in het werknemersbestand, maar ook door de gestegen kosten bij de bezorgingspartners van Wehkamp. Wie dieper in het financiële verslag duikt, ziet dat Wehkamp tijdens de periode een verlies heeft geleden van 22,7 miljoen euro. Een jaar eerder was dit verlies 10,1 miljoen euro.

Wehkamp kiest positieve toon, maar jaarcijfers laten ander beeld zien

Wehkamp Retail Group haalt in het begeleidende persbericht aan dat Wehkamp investeert in een multi-facia strategie. Hier wordt onder andere gedoeld op de diversifiëring van het portfolio. Zo lanceerde het een nieuw online warenhuis, namelijk Union River, verwierf het exclusieve rechten voor de verkoop van kindermodemerk CoolCat en bouwde het verder aan Wehkamp.

"Onze strategie om vanuit meerdere facia’s te opereren wordt in hoog tempo uitgevoerd met een aanzienlijke vooruitgang in het afgelopen boekjaar. De strategie focust zich op één technologie-, logistiek- en distributieplatform van topniveau, met Wehkamp in het hart van de groep”, aldus Graham Harris, CEO van Wehkamp, in het persbericht.