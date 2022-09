Mogelijk nieuwe limieten op bouw grootschalige distributiecentra in Nederland

De Tweede Kamer neemt volgende week mogelijk een motie aan waarmee geen nieuwe grootschalige distributiecentra meer mogen komen op ‘ongewenste plekken’, zo meldt Retailtrends.

Degenen die de motie indienden vinden dat er de afgelopen jaren te veel grote centra bijgekomen zijn. Ook zouden er volgens cijfers van cijfers van bouwplatform Cobouw eind volgend jaar nog 64 nieuwe centra aan zitten te komen. Dit zou volgens de indieners een ongewenst effect hebben op het landschap.

Er wordt dan ook gepleit voor een nieuwe landelijke beleidslijn. Totdat deze klaar ligt, zouden provincies en gemeenten volgens sommige politici al ‘restrictief’ moeten omgaan met verzoeken om nieuwe centra te bouwen, aldus Retailtrends.

In 2019 stelde het College van Rijksadviseurs al dat de landelijke overheid meer moest doen om de bouw van nieuwe centra tegen te gaan. Eerder dit jaar voerde de provincie Noord-Brabant op eigen initiatief al beperkingen in.

In juni kondigde Bestseller nog aan 265 miljoen te gaan investeren in een distributiecentrum in Lelystad, naar eigen zeggen hun grootste investering tot nu toe.