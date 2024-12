Mogelijke staking bij Decathlon Frankrijk na uitkering van 1 miljard euro aan aandeelhouders

De Mulliez Family Association (AFM), het moederbedrijf van de Franse multinational Decathlon, kondigt een uitkering van een miljard euro aan haar aandeelhouders aan als vergoeding voor 2024. De Franse Democratische Confederatie van de Arbeid (Frans: Confédération française démocratique du travail, CFDT) noemt dit "onaanvaardbaar" en roept op tot een staking op zaterdag 7 december 2024.

De CFDT benadrukt dat het onacceptabel is dat er een miljard euro naar aandeelhouders gaat, "terwijl de meerderheid van de werknemers nauwelijks het minimumloon verdient." De vakbond eist een eerlijke herverdeling van de waarde die door werknemers wordt gecreëerd en roept de 20.000 medewerkers van Decathlon op om deel te nemen aan de staking op zaterdag 7 december, net voor het begin van het kerstseizoen.

Decathlon is eigendom van de Mulliez Family Association (AFM), een economisch samenwerkingsverband dat het vermogen van de familie Mulliez beheert, afkomstig uit Noord-Frankrijk. De aankondiging heeft veel arbeidsonrust veroorzaakt, vooral omdat de familie, ondanks haar discretie, een geschat vermogen van 28 miljard euro had in 2023 (volgens het tijdschrift Challenges). Deze familie speelt volgens vakbonden ook een centrale rol in de controverse rond de geplande ontslagen bij haar keten Auchan, dat in Spanje actief is als Alcampo.

"Er zouden miljoenen euro's zijn uitgekeerd aan Auchan-aandeelhouders voordat het zogeheten PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) werd aangekondigd, wat resulteerde in de eliminatie van 2.300 banen in 2024. [In Frankrijk, wanneer een werkgever in een bedrijf met minstens 50 werknemers gedurende een periode van 30 dagen minstens 10 werknemers ontslaat, moet hij een 'baanbeschermingsplan' (PSE) opstellen.] De vakbond vraagt zich af: 'Is dit het nieuwe managementmodel in de bedrijven van de Mulliez-groep?' en 'Moeten Decathlon-medewerkers zich zorgen maken?'"

De arbeidsonrust in Frankrijk is groot, omdat Decathlon volgens CFDT het personeelsbestand in de 330 winkels drastisch heeft afgenomen, ondanks recente cijfers van het bedrijf zelf die juist groei vertonen. Decathlon noteerde een omzet van 15,6 miljard euro (exclusief belastingen) in 2023, ten opzichte van 15,4 miljard in 2022, met een nettowinst van 931 miljoen euro.

De politieke context in Frankrijk zou ook invloed kunnen hebben op deze beslissing. Het controversiële 'artikel 49.3', de Franse grondwettelijke maatregel die de regering toestaat wetgeving aan te nemen zonder een parlementaire stemming, heeft aandeelhouders mogelijk onzeker gemaakt. Er wordt gespeculeerd dat de uitkering van een miljard euro een poging van Decathlon is om zijn aandeelhouders gerust te stellen.

De AFM heeft nog geen officiële verklaring afgelegd. Een bron dicht bij het management verklaarde echter aan Frans persbureau AFP dat deze uitkering het resultaat is van "de accumulatie van reserves binnen het bedrijf door de aandeelhouders in de loop der tijd. Het wordt verdeeld onder alle aandeelhouders, waaronder meer dan 60.000 werknemers van het bedrijf."

Deze beslissing maakt deel uit van "een evenwichtig beheer van het bedrijf, waarin een solide financiële basis de herverdeling van een deel van de reserves aan alle aandeelhouders mogelijk maakt, terwijl tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in strategische groeiondernemingen ten voordele van werknemers, klanten en partners."