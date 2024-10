Moncler ziet omzet dalen in Q3 door moeilijke marktomstandigheden

De Italiaanse modegroep Moncler Group, met de modemerken Stone Island en Moncler in het portfolio, kampt met een zwakkere wereldwijde vraag in het derde kwartaal. CEO Remo Ruffini benadrukt de uitdagingen in de sector en een dalend consumentenvertrouwen in diverse markten.

De Moncler Group ziet de inkomsten in de eerste negen maanden van 2024 met 6 procent stijgen bij constante wisselkoersen, goed voor een totaal van 1,87 miljard euro. Het modebedrijf behoudt de groei ondanks moeilijke marktomstandigheden, hoewel het derde kwartaal een lichte daling van 3 procent laat zien, vooral door een afname in de groothandel.

Het dochtermerk Moncler rapporteert een omzet van 532 miljoen euro, een daling in het derde kwartaal (- 3 procent). Deze daling komt voornamelijk door een afname van 9 procent in het groothandelskanaal, wat volgens het rapport het gevolg is van marktomstandigheden en geplande kwaliteitsverbeteringen in het distributienetwerk. De directe verkopen aan consumenten (DTC) blijven stabiel.

Het dochtermerk Stone Island ziet de omzet in de eerste negen maanden dalen met 4 procent tot 103,6 miljoen euro, mede veroorzaakt door een terugval in de groothandel (- 19 procent). Desondanks laat het merk een groei zien in directe consumentenverkoop van 18 procent in het derde kwartaal.

CEO en voorzitter van de groep, Ruffini, reageert in het rapport: "Onze sector kampt met een periode van voortdurende volatiliteit, gekenmerkt door een moeilijkere wereldwijde macro-economische context, die het consumentenvertrouwen in verschillende markten heeft beïnvloed."

"In het licht van deze aanhoudende onzekerheden blijven we ons richten op waar we het beste in zijn: het opbouwen van langdurige verbindingen met onze klanten en - het allerbelangrijkste - het creëren van energie en emoties rond onze merken," voegt Ruffini toe.