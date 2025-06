Motie VVD: Europese duurzaamheidsregels bedreigen concurrentiepositie

De Nederlandse VVD heeft een stevig signaal afgegeven richting Brussel. Kamerleden Thom van Campen en Claire Martens-America hebben op 12 juni in de Tweede Kamer een motie ingediend die stelt dat twee Europese richtlijnen rondom duurzaamheid het Europese bedrijfsleven belemmert om te concurreren met ondernemingen buiten de EU, zoals in China en de Verenigde Staten. Het gaat om de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). De indieners roepen de Nederlandse regering om zich in te zetten voor de intrekking van de richtlijnen. Het FD berichtte hier als eerste over.

De CSRD verplicht grote ondernemingen om uitgebreid te rapporteren over de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering, terwijl de CSDDD (ook wel ‘de anti-wegkijkwet’ of ‘ketenverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid’ genoemd) bedrijven verantwoordelijk maakt voor misstanden in hun wereldwijde toeleveringsketen. Beide richtlijnen zijn bedoeld om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen, maar volgens de indieners 'bedreigen deze regels het Europese concurrentievermogen en zetten ze bedrijven onnodig onder druk.'

Het FD merkt op dat de motie een duidelijke koerswijziging is binnen de VVD, die in het verleden wel voorstander was van Europese duurzaamheidsrichtlijnen. Critici, waaronder maatschappelijke organisaties, vrezen dat een dergelijk standpunt bedrijven de ruimte geeft om weg te kijken van problemen als kinderarbeid, milieuvervuiling en slechte arbeidsomstandigheden in productieketens.

Nederland sluit zich mogelijk aan bij Frankrijk en Duitsland

Nederland volgt hiermee andere EU-lidstaten die zich tegen de wetgeving hebben gekeerd, waaronder Duitsland en Frankrijk. Vorige maand sloot de Franse president Emmanuel Macron zich aan bij de Duitse CDU-partijleider Friedrich Merz in zijn oproep aan de Europese Unie om een richtlijn inzake duurzaamheid van bedrijven af te schaffen.

Of de motie voldoende steun krijgt in de Kamer om het kabinetsbeleid richting Brussel te beïnvloeden, zal moeten blijken bij de stemming op dinsdag 17 juni. Feit is dat de discussie over de balans tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en economische concurrentiekracht weer hoog op de politieke agenda staat.