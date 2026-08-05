Mud Jeans vraagt faillissement aan: 'We hopen dat dit niet het laatste hoofdstuk is'

Het Nederlandse circulaire denimmerk Mud Jeans is failliet verklaard. Dat meldt CEO Dion Vijgeboom vandaag via een verklaring op LinkedIn. Vijgeboom schrijft dat het bedrijf zelf faillissement heeft aangevraagd, omdat de schuldenlast van het bedrijf te zwaar woog. Vijgeboom is sinds januari CEO van het bedrijf.

"Vandaag is een van de moeilijkste dagen in de geschiedenis van Mud Jeans", schrijft de CEO. Volgens de verklaring heeft het team zich de afgelopen maanden ingespannen om een duurzame toekomst voor de onderneming veilig te stellen. De financiële last van oude schulden bleek uiteindelijk te groot. "Dit is niet het einde waarvoor we hebben gevochten", zegt Vijgeboom.

Hoop op een doorstart

Ondanks het faillissement zegt de CEO te hopen dat het merk blijft bestaan. "Mud Jeans is meer dan een bedrijf. Het is een idee, een gemeenschap en een blauwdruk voor hoe de toekomst van mode eruit kan zien", schrijft hij. "We hopen echt dat dit faillissement niet het laatste hoofdstuk is. We zien het liever als het begin van een nieuw hoofdstuk." In de verklaring bedankt het bedrijf medewerkers, klanten, retailers, leveranciers, investeerders en partners voor hun steun. De topman van het jeansbedrijf zegt dat hij trots is op de rol die het de afgelopen jaren heeft gehad binnen de circulaire mode-industrie.

Circulaire denim

Het merk werd opgericht in 2012. Het kreeg internationale bekendheid door de focus op circulaire denim. Mud Jeans was een van de eerste merken die op grote schaal gerecycled katoen gebruikte. Het merk introduceerde ook een leaseconcept voor jeans. Daarnaast bood het reparatie- en terugnameprogramma's aan om producten langer in de keten te houden.