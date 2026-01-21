Nieuwe CEO voor Mud Jeans

Na tweeënhalf jaar geeft CEO Jolanda Brink het stokje over aan iemand nieuws bij Mud Jeans. Zij wordt als CEO opgevolgd door Dion Vijgeboom, zo meldt het bedrijf in een statement.

Vijgeboom is geen vreemde. Hij werkt al sinds 2015 bij Mud Jeans en vervulde hiervoor de functie van CCO. “Met zijn benoeming kiest MUD Jeans voor continuïteit in leiderschap, met tegelijkertijd een duidelijke focus op de volgende groeifase”, aldus het merk. De nieuwe topman krijgt de taak om de merkpositie in bestaande kernmarkten en op alle kanalen te verstevigen. Denk hierbij aan het verder groeien van de naamsbekendheid, een sterkere omnichannel aanpak en een voorloperspositie behouden in de circulaire denimsector.

“Ik ben trots dat ik na ruim tien jaar bij Mud Jeans het vertrouwen krijg om het bedrijf in deze volgende fase te mogen leiden”, zo vertelt Vijgeboom in het statement. Dankzij de professionalisering onder Jolanda staat er een sterke basis. De komende jaren willen we onze positie verder verstevigen in de markten waar we actief zijn, in al onze kanalen van wholesale tot direct-to-consumer. We blijven werken aan het vergroten van onze brand awareness, het versterken van onze relatie met retailers en consumenten en het verder uitbouwen van onze circulaire impact.”

CEO-wisseling bij Nederlands denimmerk Mud Jeans

In de tijd dat Brink aan het hoofd stond van het Nederlandse denimmerk zorgde zij voor de verandering van ‘ondernemende startup’ naar ‘een meer volwassen, vakkundig georganiseerde organisatie’, aldus Mud Jeans. Zij was de opvolger van oprichter Bert van Son.

“De afgelopen tweeënhalf jaar hebben we met het team grote stappen gezet in de professionalisering van Mud Jeans”, aldus de topvrouw. “Ik kijk met trots terug op wat we hebben neergezet en zie dat het bedrijf klaar is voor een volgende groeifase. Dion kent de organisatie, de mensen en de missie door en door. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij Mud Jeans verder zal laten groeien en het merk nog sterker zal positioneren.” Wat Brinks vervolgstappen zijn is niet bekend.