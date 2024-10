Mulberry slaat overnamebod van Frasers af

Frasers Group Plc wordt niet op de korte termijn de nieuwe eigenaar van Mulberry Group Plc. Gisteren deed de Britse groep een overnamebod op het Britse merk. Mulberry laat in een statement weten het bod overwogen en besproken te hebben met diverse adviseurs, maar dat het bod niet ‘de toekomstige waarde van het bedrijf erkent’.

Mulberry heeft recent een transformatieplan ingezet met daarbij de aanstelling van een nieuwe CEO. De ommekeer moet genoeg waarde creëren voor de bestaande aandeelhouders van Mulberry Group, aldus het bericht. Het bod van 130 pence per aandeel zou de waarde die de groep zal krijgen door de ommekeer niet reflecteren.

Het bod van Frasers Group Plc kwam kort nadat Mulberry Group aankondigde extra aandelen uit te geven om zo 10 miljoen pond op te halen. Deze 10 miljoen moet de transformatie van het merk ondersteunen.

Mulberry Group Plc is voorzichtig in de afwijzing van Frasers Group Plc, aangezien laatstgenoemde al een flink deel van de aandelen in handen heeft (37 procent). Mulberry benadrukt dat het uitkijkt naar het verder samenwerken met Frasers, maar dat de het bedrijf een eerlijke kans wil bieden aan alle huidige aandeelhouders van Mulberry om nieuwe aandelen in te kopen. “Dit is de eerlijkste en meest efficiënte manier om aanvullende financiering te verkrijgen”, aldus het bericht.