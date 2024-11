Mytheresa boekt sterke omzet-en winstgroei in Q1 FY25

Het online luxe retailplatform Mytheresa rapporteert winstgevende activiteiten tijdens het eerste fiscale kwartaal, dankzij exclusieve collecties en momentum op de Chinese markt. Mytheresa is ervan overtuigt zijn sterke positie in de online luxemarkt te behouden, ondanks een brede vertraging in de sector. Daarnaast wacht de Duitse e-op goedkeuring van de toezichthouder voor de fusie met Yoox-Net-a-Porter.

De omzet van Mytheresa groeit in het eerste kwartaal met 7,6 procent tot 201,7 miljoen euro. De e-tailer noteert 5 miljoen euro aan aangepaste nettowinst gedurende het kwartaal, een sterke stijging ten opzichte van een verlies van 3 miljoen euro een jaar eerder.

De brutowinstmarge verbetert naar 43,9 procent, een stijging van 150 basispunten. De aangepaste EBITDA-marge klimt naar 1,4 procent, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de negatieve 0,6 procent in dezelfde periode vorig jaar.

CEO Michael Kliger deelt over de resultaten van Q1 FY25: “Ondanks korte-termijn onzekerheden zijn we trots op de sterke omzetgroei en de positieve aangepaste EBITDA. Het positieve momentum dat sinds het derde kwartaal van boekjaar 2024 begon, zet zich duidelijk voort.”

Tijdens het eerste kwartaal werkt Mytheresa samen met luxe merken zoals Chloé, Bottega Veneta, Saint Laurent en Gucci om exclusieve collecties en pre-launches te presenteren. Daarnaast zet het bedrijf stappen op de Chinese markt met de lancering van zijn eigen merknaam Mei Lin Shi en een Mytheresa WeChat-mini-programma, waarmee Chinese klanten een persoonlijke winkelervaring kunnen ervaren.

Mytheresa verwacht voor het volledige fiscale jaar, dat eindigt op 30 juni 2025, een omzetgroei tussen 7 en 13 procent en een aangepaste EBITDA-marge van 3 tot 5 procent.

Mytheresa wacht ook op goedkeuring van de EU voor de fusie met Yoox-Net-a-Porter. Mytheresa (Handelend onder de naam MYT Netherlands Parent B.V.) neemt 100 procent van Yoox Net-A-Porter (YNAP) over van Compagnie Financière Richemont SA. Het is daarnaast onderdeel van de deal dat Richemont een aandeel van 33 procent krijgt in Mytheresa. De deal, die naar verwachting in de eerste helft van 2025 wordt afgerond, zou Mytheresa volgens het Amerikaanse modevakblad The Business of Fashion de grootste online luxe verkoper kunnen maken.