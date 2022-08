Na TikTok sluit ook Facebook live shopping tool

Vanaf 1 oktober zet ook Facebook de mogelijkheid tot live shopping via hun platform stop, zo meldt Meta op hun website. In juli werd al bekend dat ook TikTok buiten Azië stopt met verkoop via de live shopping-tool ‘TikTok Shop’

Facebook Live blijft wel nog bestaan voor het livestreamen van beelden, maar het zal niet meer mogelijk zijn labels te koppelen aan producten. Meta maakt de beslissing naar eigen zeggen “omdat het kijkgedrag van consumenten verschuift naar video in korte vorm”, zo staat er in het bericht vermeldt. Ze “verleggen daarom hun focus naar Reels op Facebook en Instagram, het korte-vorm videoproduct van Meta.”

Meta adviseert verkopers die mensen willen bereiken en betrekken door middel van video in het bericht te experimenteren met Reels and Reels-advertenties op Facebook en Instagram. Live shopping blijft vooralsnog overigens mogelijk op Instagram.

Recentelijk werd Meta nog door een groep van Instagramgebruikers bekritiseerd op het zogezegd willen imiteren van TikTok door het focussen op Reels, wat ten koste zou gaan van het oorspronkelijke karakter van Instagram.