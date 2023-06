Nederland doet minste online aankopen in buitenland, dient als vruchtbare grond voor webwinkels

Online shoppen over de grens kan en mag allemaal. Dat maakt dat de ‘cross-border market’ in Europa in 2022 goed is voor 179,4 miljard euro omzet, exclusief reizen. Vijftig procent van die omzet is afkomstig van marketplaces zoals Zalando, Amazon en Asos, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Cross-Border Commerce Europe. De omzet bedraagt een stijging van 4,8 procent.

‘Cross-border e-commerce’ wordt in dit onderzoek omschreven als het aanschaffen van producten via de website van een online winkel in een ander land of rechtsgebied. Het onderzoek rangschikt zestien Europese landen op basis van populariteit, waarbij gekeken wordt naar twee perspectieven: het consumentenperspectief en de zakelijke retailer.

Wat betreft de eerste categorie, domineren Luxemburg, Ierland en Oostenrijk de top drie. België staat op de tiende plaats en Nederland staat onderaan op nummer zestien. Dat betekent dat Belgen 39,5 procent van hun online aankopen in het buitenland deden. Dat totaal is goed voor 6,4 miljard euro. Nederlanders deden 15,2 procent van hun online aankopen in het buitenland, wat zich vertaalt in een omzet van 5 miljard euro.

Wat de categorie ‘zakelijke retailer’ betreft, staan Duitsland, Zweden en Nederland bovenaan de top tien. Nederland telt 66 cross-border webwinkels in de top 500 en dient volgens het onderzoek ‘als vruchtbare bodem voor webwinkels die hun producten internationaal willen verkopen’. De drie beste cross-border webwinkels en marketplaces van Nederland betreffen Euronics, C&A en Philips. België staat niet in de top tien.

Pan-Europese bedrijven zoals Inditex, Richemont, Otto, LVMH en Kering spelen een belangrijke rol in het stimuleren van Europese cross-border e-commerce. “Tijdens de pandemie hebben winkelsluitingen multichannel retailers ertoe aangezet hun cross-border handel uit te breiden. Ook direct-to-consumer merken zoals Moncler en Prada zagen een toename in cross-border transacties”, aldus Cross-Border Commerce Europe.