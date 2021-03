Nederland importeerde ruim 1,4 miljard euro aan kleding uit ‘s werelds armste landen in 2020

Nederland importeerde in 2020 ruim 1,453 miljard euro aan kleding uit de armste landen ter wereld, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De kleding import is goed voor de helft van de gehele import stroom die uit de 46 minst ontwikkelde landen ter wereld naar Nederland komt.

Bijna driekwart van de kleding stroom uit arme landen komt uit Bangladesh, zo meldt het CBS. De overige kleding komt voornamelijk uit Cambodja en Myanmar. De import van schoeisel is goed voor 180 miljoen euro aan waarde en komt bijna uitsluitend uit Bangladesh en Cambodja.

De cijfers van het CBS laten zien dat de import van kleding uit de minst ontwikkelde landen tussen 2019 en 2020 is afgenomen. In 2019 werd er namelijk nog 1,627 miljard euro aan kleding uit deze landen ingevoerd in Nederland. Ook de invoer van schoeisel is licht afgenomen, in 2019 was het niveau namelijk nog 182 miljoen euro.

Wanneer men naar de cijfers uit 2015 kijkt, is de import van kleding en schoeisel uit de armste landen naar Nederland bijna verdubbeld. In 2015 werd er namelijk nog maar 867 miljoen euro aan kleding ingevoerd en 83 miljoen euro aan schoeisel.