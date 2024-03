Nederlanders doen elke dag 1 miljoen online aankopen

De Nederlandse e-commerce sector blijft groeien. In 2023 hebben Nederlandse consumenten 365 miljoen transacties gedaan, wat betekent dat er ongeveer 1 miljoen transacties per dag gebeuren. De cijfers komen naar voren uit de Thuiswinkel Markt Monitor.

Het aantal aankopen steeg in het jaar met 1 procent en is dus redelijk stabiel. De online uitgaven stegen naar een bedrag van 34,7 miljard euro.

De groei is voornamelijk te danken aan de uitgaven aan vakanties en tickets voor attracties en evenementen die online worden gekocht. “De groei in de dienstensector is met name te danken aan online bestedingen aan reizen. Zo hebben we in 2023 21 procent meer online uitgegeven aan pakketreizen en 15 procent meer aan losse vliegtickets & accommodaties. Dit is meer dan ooit tevoren,” aldus Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org in het persbericht. Dat heeft natuurlijk te maken met inflatie, maar eerder bleek ook al uit de ANVR/GfK boekingsmonitor dat in 2023 de meeste vakantieboekingen ooit werden gedaan. Ook gaven we online niet eerder zo veel uit aan tickets voor attracties en evenementen, met een groei van 10 procent.”

Voor de pandemie stonden kleding en schoenen nog regelmatig in de top drie van stijgers op het gebied van online aankopen en bestedingen. Echter zijn de categorieën al geruime tijd niet meer in de top drie te vinden. Nu staan pakketreizen en losse vliegtickets bovenaan, maar heeft ook de categorie ‘food/near food’ een plek verankerd in de top drie.

De categorie kleding wordt in de Thuiswinkel Markt Monitor wel genoemd als het gaat om cross-border bestedingen (uitgaven gedaan buiten de landsgrens). Cross-border uitgaven worden het vaakst gedaan als het gaat om de categorieën, DIY/garden, home & living en kleding.