Nederlands merk Girav vergroot focus op Duitsland

Nederlands mannenmodemerk Girav heeft de focus op Duitsland verder uitgebreid. Het merk was al actief in het land, maar heeft nu een speciaal Duits team opgezet en een aparte website voor de regio opgezet, zo laat CMO Stefan van den Berg weten aan FashionUnited.

Duitsland was al een van de grootste afzetmarkten voor Girav, dat gespecialiseerd is in extra lange T-shirts, poloshirts, overhemden, truien en vesten voor mannen. Tot voor kort was Girav actief op de Duitse markt met een uit het Nederlands vertaalde website. “Gezien de bestaande afzet en potentie hebben we ervoor gekozen om in Duitsland een op de Duitse doelgroep gerichte site en campagne te lanceren die dus verder gaat dan alleen een vertaling,” aldus de CMO. Van den Berg geeft aan dat het bedrijf nu is aangesloten bij Trusted Shops en een landelijke televisie campagne heeft.

Girav heeft klanten in 45 landen wereldwijd. Afgelopen jaar stond de teller van bestellingen op 15.000 en steeg de omzet met dertig procent in vergelijking met 2018. Vorig jaar gaf het bedrijf al aan verder te willen internationaliseren en een leidende positie te willen verkrijgen in Europa. Het bedrijf werd in 2010 opgericht door Jopie Geerts en Erik de Weerd. Girav verkoopt bovenkleding in zeventien verschillende maten (zes breedtematen en drie lengtematen).

Beeld: website Girav