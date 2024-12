Nederlandse consumenten geven online miljarden uit: Mobiele en buitenlandse aankopen in de lift

Nederlandse consumenten gaven in het derde kwartaal van 2024 samen 7,8 miljard euro online uit. Dit betekent een groei van 5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De stijging komt vooral door hogere gemiddelde uitgaven per aankoop, terwijl het aantal transacties stabiel blijft op 83 miljoen. Deze cijfers komen uit de nieuwste Thuiswinkel Markt Monitor, een onderzoek dat GfK uitvoert in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders, in samenwerking met PostNL en Betaalvereniging Nederland.

Toename in buitenlandse bestellingen

Nederlanders kopen steeds vaker en geven meer uit bij buitenlandse webwinkels, zo laten de cijfers zien. Het aandeel van aankopen bij buitenlandse e-tailers stijgt van 11 naar 13 procent. Daarnaast groeit ook het aandeel van de totale uitgaven aan buitenlandse webshops, van 12 naar 14 procent. Chinese webwinkels zoals AliExpress, Temu, Shein en Wish blijven populair en nemen 27 procent van de buitenlandse online aankopen voor hun rekening.

Mobiele aankopen nemen toe

Nederlandse consumenten regelen hun bestellingen steeds vaker via de mobiele telefoon. Het aandeel van mobiele aankopen groeit van 36 naar 37 procent. De groei is vooral zichtbaar in categorieën zoals Health & Beauty en kleding. Toch vertraagt de snelheid van deze verschuiving. Desktop en laptop blijven met 49 procent de meest gebruikte apparaten voor online aankopen.

iDeal blijft met 71 procent de populairste betaalmethode, maar het aandeel neemt licht af ten opzichte van vorig jaar (73 procent). Ondertussen groeit het gebruik van creditcards van 8 naar 10 procent. Ook PayPal en Klarna winnen aan populariteit, vooral bij internationale aankopen.

Verwachte groei in Q4 2024

De zomermaanden (het gros van het derde kwartaal) zijn traditioneel een rustige periode voor online winkelen, met slechts 22 procent van de jaarlijkse uitgaven in deze tijd. Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, verwacht echter een sterke stijging in het vierde kwartaal. Ten Ham: “In het derde kwartaal brengen we meer tijd buiten door en winkelen we vaker fysiek dan online. Op basis van trends uit voorgaande jaren verwachten we in het vierde kwartaal, mede dankzij de feestdagen, een flinke toename in online bestedingen.”