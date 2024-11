De baan van… Kim Reinders, Head of E-commerce bij Fabienne Chapot

"De mode-industrie verandert snel, maar e-commerce en de techniek erachter gaan misschien nog wel sneller," vertelt Kim Reinders, Head of E-commerce bij Fabienne Chapot. In dit interview deelt Reinders haar carrièrepad, bespreekt ze de benodigde vaardigheden, de dagelijkse uitdagingen en haar visie op de toekomst van online retail. Haar verhaal biedt waardevolle inzichten voor iedereen die een carrière in e-commerce ambieert.

Hoe ziet een typische dag eruit als Head of E-commerce bij Fabienne Chapot?

“Ik heb geen standaarddag, en dat is juist wat ik leuk vind aan mijn functie. Elke dag begin ik met een analyse van de cijfers. We verkopen via onze eigen website en marketplaces zoals Zalando, About You en Miinto, en ik ben verantwoordelijk voor alle online kanalen. We beheren ook een tweedehandswebsite en openen tweemaal per jaar een online archivestore.”

“Als ik iets opvallends zie in de verkoopdata, zoals een dip in bezoekersaantallen of conversie, onderzoek ik direct de oorzaak. Deze dagelijkse KPI-checks zijn een vast onderdeel van mijn dag. Verder werk ik maandelijks met een e-commerce agency aan nieuwe websitefunctionaliteiten. Samen met mijn sparringpartner Silke van Mourik plannen en monitoren we updates. Daarnaast werk ik nauw samen met het marketingteam voor de campagne- en collectieplanning en optimaliseer ik samen met de Marketplace coördinator het aanbod per platform.”

Hoe ben je bij deze baan terechtgekomen?

“Via een toevallige omweg. Hoewel ik een mode-achtergrond heb met een diploma van het AMFI en een master in Business Administration, had ik geen ervaring in e-commerce. Fabienne Chapot stond wel op mijn lijstje van ‘Cool Companies’—bedrijven die me interessant leken. Via LinkedIn werd ik benaderd voor een andere rol, maar na een gesprek bleek de functie niet passend. De klik met het bedrijf was er wel, en er was nog een open positie binnen sales. Zo ben ik ruim drie jaar geleden bij Fabienne Chapot gestart.”

“Het bedrijf groeit enorm, wat steeds nieuwe kansen brengt. Ik begon in het salesteam en heb daar verschillende rollen gehad, waaronder business development en projectmanagement. Uiteindelijk kwam ik via projectmanagement in contact met marketplaces. Ik heb dat vakgebied mezelf eigen gemaakt, en later vroegen ze me om ook de e-commerce te beheren, wat zowel marketplaces als de eigen website omvat. Dat is nu mijn rol.”

Welke vaardigheden moet een Head of E-commerce echt hebben?

“Nieuwsgierigheid is essentieel. De mode-industrie verandert snel, maar e-commerce en de techniek erachter gaan misschien nog wel sneller. Je moet echt leergierig zijn en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vakgebied is geschikt voor iedereen die graag nieuwe dingen leert, wat voor mij een van de leukste aspecten van mijn werk is.”

“Daarnaast moet je analytisch sterk zijn. E-commerce is sterk datagedreven; je moet verkoopdata goed kunnen interpreteren en begrijpen wat er gebeurt met bezoekersaantallen en conversie. Verder zijn commerciële en creatieve vaardigheden nodig om analyses om te zetten in concrete acties. Cijfers lezen is nuttig, maar weten hoe je daar verbeteringen mee aanbrengt, is wat het verschil maakt.”

Wat zijn de leuke en minder leuke kanten van de baan?

“Ik vind de afwisseling en dynamiek fantastisch. Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen, en ik leer elke dag iets nieuws. Maar er zijn ook minder leuke aspecten. E-commerce draait om verschillende systemen die goed moeten samenwerken, zoals ons voorraadbeheersysteem, distributiesysteem en Shopify, het platform waar onze website op draait. Soms communiceren die systemen niet goed met elkaar, wat leidt tot fouten die je tot in detail moet uitzoeken. Dat is een minder aantrekkelijke kant, maar hoort erbij.”

Hoe beheer je voorraad en bestellingen via marketplaces als Zalando en About You?

“Voor onze eigen website gebruiken we Shopify, maar voor marketplaces als Zalando en About You hebben we een speciale integrator, Channel Engine. Hiermee kunnen we de voorraad op één centrale plek beheren en toch verkopen via meerdere kanalen. Als een klant via Zalando iets bestelt, komt de order bij ons distributiecentrum binnen. Wij verzenden het dan in de verpakking van Zalando of About You, afhankelijk van het platform. Zo optimaliseren we onze voorraad en blijft de klantbeleving consistent.”

Wat voor advies zou je toekomstige Head of E-commerce professionals geven?

“Mijn advies aan iemand die een carrière als Head of E-commerce overweegt, is om veel te leren en ervaring op te doen. Ga bijvoorbeeld stage lopen en loop mee met iemand in het veld. Ik vraag zelf vaak aan mensen met interessante functies of ze een keer koffie willen drinken. Dit soort gesprekken bieden veel inzicht en inspiratie.”

“Ik haal ook inspiratie uit beurzen, evenementen en netwerkgesprekken met collega’s in e-commerce. Iedere maand spreek ik wel een andere e-commerce manager om samen te sparren of te delen waar we aan werken. Verder helpt het dat ik wekelijkse afspreek met Victorine van der Ven (founder van The Launch), waarbij we met een coffee to-go een rondje lopen en over business praten. Dit soort gesprekken geven altijd nieuwe ideeën en energie voor mijn werk.”

“Daarnaast zou ik zeggen dat het niet erg is om verschillende functies uit te proberen. Door andere rollen te vervullen, ontdek je niet alleen wat je leuk vindt, maar ook wat minder goed bij je past.”

Wat zijn de toekomstige trends in e-commerce?

“Ik verwacht dat AI een grote rol gaat spelen in de toekomst van e-commerce, en personalisatie wordt steeds belangrijker. Fysieke winkels zetten meer in op klantbeleving, en datzelfde zal online gebeuren. Bijvoorbeeld, we werken nu vaak met een standaard homepage en productpagina's, maar ik kan me voorstellen dat een ingelogde klant in de toekomst een gepersonaliseerde ervaring krijgt, afgestemd op hun voorkeuren.”

Wat is een misverstand over de baan?

“Veel mensen denken dat je als Head of E-commerce een technische achtergrond nodig hebt, zoals programmeren, maar dat is niet per se waar. Het belangrijkste is dat je nieuwsgierig, analytisch en commercieel bent. Het is handig om de processen te begrijpen, maar de echte technische kennis, zoals programmeren, kun je opvangen door samenwerking met developers.”