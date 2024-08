Nederlandse detailhandel boekt bescheiden omzetstijging in tweede kwartaal 2024

In het tweede kwartaal van 2024 steeg de omzet in de detailhandel met 1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzetgroei is vooral te danken aan een hoger verkoopvolume, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn meer producten verkocht terwijl de prijzen van die producten gemiddeld bijna hetzelfde bleven.

Vooral webwinkels zetten meer om, aldus de cijfers van het CBS. De online omzet van detailhandelaren is met 4 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondernemers die uitsluitend online opereren zagen hun omzet met meer dan 9 procent groeien.

Voor fysieke modewinkels geven de omzetcijfers van een gemengd beeld. Kledingwinkels zagen een lichte daling van 1,3 procent in omzet. Winkels in schoenen en lederwaren zagen een stijging van 0,1 procent in omzet. Daarentegen daalde de online omzet van winkels die zowel online als fysiek verkopen, ook wel multichannelers genoemd, met 2,5 procent.

Tot slot benoemt het CBS dat ondanks de algemene omzetgroei in Nederland, bijna 8 procent van de Nederlandse ondernemers negatiever gestemd zijn over de economische vooruitzichten voor de komende drie maanden. In het derde kwartaal van 2023 was dit ook bijna 8 procent.

Editor's Note: In de laatste alinea stond dat bijna 8 procent van de Nederlandse mode-ondernemers negatiever gestemd is. Dit is onjuist. Het CBS vermeldt niet specifiek de vooruitzichten van modeondernemers