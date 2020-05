Nederlandse economie voor het eerst in zes jaar gekrompen - economie in laagconjunctuur

Na zes jaar van groei in de Nederlandse economie, luidt het eerste kwartaal van 2020 voor het eerst weer een economische krimp in. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt vanochtend dat de economie met 1,7 procent gekrompen is en officieel in een laagconjunctuur terecht is gekomen.

De uitgaven per huishouden daalden in maart zo drastisch, dat het de grootste krimp sinds de Tweede Oorlog is, zo werd gemeld in de persconferentie. In maart lagen de uitgaven 6,7 procent lager. Over het algemeen was het plaatje dat geschetst werd tijdens de persconferentie geen positieve. Het vertrouwen, zowel dat van producenten als consumenten, is over de gehele linie gedaald en lieten zelfs de sterkste daling ooit zien.

De eerste twee maanden van het jaar en zelfs de eerste twee weken van maart ging het nog goed met de Nederlandse economie. Er was zelfs sprake van lichte groei. Halverwege maart, rond de tijd dat de coronamaatregelen in Nederland werden aangekondigd, stortte het echter in.