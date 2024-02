Nederlandse marktautoriteit onderzoekt Bol.com, mogelijk sprake van oneerlijke concurrentie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar een online platform naar aanleiding van signalen dat het bedrijf zichzelf en bepaalde ondernemers voortrekt. Dit meldt de toezichthouder middels een nieuwsbericht. Hoewel Bol.com niet expliciet wordt genoemd in het nieuwsbericht, erkent de webshop via een eigen persbericht dat het onderzoek op hen betrekking heeft.

Volgens het nieuwsbericht van de ACM hebben meerdere ondernemers gemeld dat hun aanbod ‘minder goed zichtbaar' is op het online platform. Zij beweren dat de producten van het bedrijf zelf of van geselecteerde ondernemers worden begunstigd. Ook heeft de toezichthouder signalen ontvangen dat het bedrijf data van ondernemers gebruikt om zo haar eigen positie op het platform te versterken.

Bol.com publiceert, nadat zij naar verluidt benaderd werden door de ACM, een persbericht. “Het spreekt voor zich dat we volledig meewerken aan het onderzoek van de ACM. Onze collega’s werken hard om de toezichthouder van alle benodigde informatie te voorzien om het onderzoek soepel te laten verlopen.” Het bericht wordt aangevuld met: “We vinden het belangrijk dat de ACM erop toeziet dat online platforms hun verantwoordelijkheid nemen voor een betrouwbare online omgeving. Voor ons is de relatie met onze verkooppartners daarin uitermate belangrijk. We zijn altijd op zoek naar manieren om ons platform te verbeteren en zien het onderzoek met vertrouwen tegemoet.”

De ACM onderzoekt het bedrijf en bekijkt of het online platform daadwerkelijk de wet schendt. Het is ook mogelijk dat de ACM tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een overtreding. Indien de ACM vaststelt dat de wet wel is overtreden, krijgt het bedrijf de gelegenheid om zijn kant van het verhaal te vertellen voordat de ACM actie onderneemt, zoals het opleggen van een boete of het opleggen van een last onder dwangsom.

Bol.com voegt zich bij Google en Amazon in groeiende lijst webshops in geschil met een toezichthouder

Bol.com is niet het eerste online verkoopplatform dat onder de loep wordt genomen door een toezichthouder. Google raakte bijvoorbeeld in een langdurig geschil met de Europese Commissie vanwege haar Shopping-functie. Google is schuldig bevonden van het hoger in de zoekresultaten plaatsen van online verkopers en concurrenten buiten spel te zetten. De techgigant kreeg hierdoor in 2017 een boete van 2,4 miljard opgelegd door de Europese Commissie. De techgigant heeft meerdere pogingen gedaan om de zaak van tafel te krijgen, maar zonder succes.

De kwestie omtrent Bol.com doet ook denken aan Amazon. De Amerikaanse retailreus wist in 2022 een miljardenboete voor oneerlijke concurrentie te ontlopen door middel van een schikking met de Europese Unie. De mogelijke boete voor Amazon bedroeg tien procent van de totale jaaromzet van het bedrijf. Als reactie heeft de online retailer toegezegd geen gegevens van andere verkopers meer te gebruiken om zijn eigen merken te verbeteren, aldus bronnen binnen de Europese Unie.

De ACM laat weten de strijd aan te gaan tegen oneerlijke digitale markten. “Nu digitale markten een steeds groter onderdeel van onze maatschappij vormen, zet de ACM zich maximaal in om ervoor te zorgen dat deze markten goed functioneren. Ook voor 2024 is één van de strategische doelstellingen van de ACM om een open en eerlijke digitale economie te stimuleren voor alle mensen en bedrijven, op basis van de regels voor de bescherming van consumenten en concurrentie.”