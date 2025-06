Nederlandse retail blijft veerkrachtig te midden van geopolitieke onzekerheid

De Nederlandse economie betreedt met een sterke uitgangspositie een periode van financiële onzekerheid, meldt ABN Amro. De bank voorziet in zijn recente sectorprognose voor de retail een lichte volumegroei van 1 procent in 2025, met een afzwakking naar 0,5 procent in 2026. De binnenlandse vraag blijft sterk en de koopkracht van huishoudens herstelt door stijgende lonen. Toch waarschuwt de bank dat de retailsector onder druk kan komen te staan door het lage consumentenvertrouwen. Onzekerheid kan "ertoe leiden dat niet-noodzakelijke uitgaven worden uitgesteld en dat consumenten vaker kiezen voor huismerken en discounters," aldus ABN Amro.

'Invloed handelsoorlog niet onderschatten'

Ondernemers mogen de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten (VS) en China niet onderschatten. Volgens ABN Amro lijkt de directe afhankelijkheid van de VS weliswaar beperkt, maar "moeten ondernemers vooral de indirecte invloed van geopolitieke spanningen niet onderschatten." De bank waarschuwt: "Verstoringen in toeleveringsketens en onzekerheid over handelsverdragen vergroten de druk op retailers, vooral voor partijen die sterk internationaal georiënteerd zijn." Daarom adviseert ABN Amro ondernemers om flexibel te blijven, leveranciers te spreiden en realtime inzicht in hun ketens te verkrijgen om risico’s beter te beheersen.

Vooral de groothandel in non-food, die sterker afhankelijk is van internationale handel, ervaart meer onzekerheid. Waar eerder nog 4 procent groei voor de industrie werd voorspeld, verwacht ABN AMRO nu slechts 1 procent. Dit komt door terughoudendheid bij investeringen en aanhoudende geopolitieke spanningen.

Flexibiliteit cruciaal

Ondanks financiële onzekerheid zullen Nederlandse ondernemers moeten blijven bewegen. “De handelsoorlog kan ertoe leiden dat ondernemingen de kat uit de boom kijken en investeringen uitstellen.” Het vervolgt: “Onderlinge concurrentie in de retail is uitdagend. Grote spelers investeren in technologie en klantgerichtheid, terwijl kleinere ondernemers zich moeten onderscheiden door specialisatie, goede service en lokaal ondernemerschap.” Eerder waarschuwde ING al dat investeren (in technologie), ondanks financiële onzekerheid, noodzakelijk is om te overleven in 2025.

ABN Amro onderstreept dat Nederland er goed voor staat. De bank benadrukt dat vooruitdenken, scenarioanalyses en aanpassingen in inkoop- en prijsstrategieën essentieel zijn om succesvol te blijven in een onvoorspelbare handelsomgeving. Het onderstreept ook de verschillen: grote retailspelers investeren steeds meer in technologie en klantgerichtheid, terwijl kleinere ondernemers zich onderscheiden door specialisatie, service en lokaal ondernemerschap.