Nederlandse tech-startup lanceert software voor resale retailers: “De doorloop moet omhoog”

Wederverkoop (resale) zit in de lift, maar de processen achter de schermen zijn vaak allesbehalve efficiënt. Daar wil de nieuwe Nederlandse tech-startup Cirquly, opgericht door Florentine Gillis (CEO, eerder oprichter van kledingverhuurbedrijf Circle Closet), Wolke Visser (CPO) en Edwin van Manen (CTO), verandering in brengen. Vandaag lanceert het bedrijf een geavanceerde alles-in-één softwareoplossing, speciaal ontwikkeld voor resale retailers, zo deelt de startup in een persbericht.

“Het innemen, prijzen en verwerken van items kost nu vaak minuten per stuk,” vertelt Gillis. “Voor winkels die honderden items per week verwerken, is dat onhoudbaar.” Cirquly biedt daarom een alles-in-één softwareoplossing die kassa, voorraadbeheer, administratie en integraties met online verkoopkanalen combineert. Met behulp van AI worden artikelen snel geregistreerd, geprijsd en verwerkt. Daarmee wil het bedrijf de markt voor recommerce efficiënter en schaalbaarder maken.

Snelheid en overzicht zijn essentieel voor winstgevendheid. Eigenaresse van de Amsterdamse vintagewinkel Quinnie's, Danique, zegt hierover: “Op drukke dagen krijgen we soms wel 200 kledingstukken binnen. Er stonden dan regelmatig 30 tassen vol spullen die nog niet geprijsd waren. Alles wat niet is ingevoerd, kunnen we niet verkopen, en dat is zonde. De doorloop moet omhoog om ons concept financieel gezond te houden."

Een hybride systeem

De oprichters van Cirquly hebben een achtergrond in fashion-tech, AI en digitale productontwikkeling - en dat is te merken. Cirquly speelt namelijk ook in op een andere bredere ontwikkeling: winkels worden steeds minder eenduidig. Steeds meer modeondernemers combineren traditionele retail met bijvoorbeeld horeca, pop-ups of shop-in-shop concepten. Voor deze moderne winkels is het systeem ook geschikt dankzij Cirquly’s hybride transactiebeheer, zo onderstreept het persbericht.

Op dit moment werken twintig Nederlandse winkels met het systeem. De startup wil in de loop van het jaar uitbreiden naar het buitenland.