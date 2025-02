Net-a-Porter stopt met activiteiten in China

De online modewinkel Net-a-Porter stopt met haar activiteiten in China. Het bedrijf heeft op haar Chinese website aangekondigd dat de verkoopactiviteiten in het land via de online winkel, de lokale app en andere digitale platforms op 20 maart zullen stoppen. Tot 22 april blijven er wel "after-sales services" beschikbaar, zoals retouren en ruilen, aldus het bericht.

De Yoox Net-a-Porter Group (YNAP) is sinds 2013 actief in China. In 2018 richtte het bedrijf samen met de Chinese e-commerce gigant Alibaba het joint venture Fengmao op, dat sindsdien de digitale activiteiten van YNAP in het land beheert.

Terugtrekking uit China was al langer gepland

Volgens mediaberichten was de beslissing om uit China terug te trekken al vorig jaar zomer genomen. Het onlinebedrijf wil zich voortaan meer richten op zijn kernmarkten en winstgevendere regio’s.

De uitvoering van dit plan zou volgens een recent rapport van het vakblad Women’s Wear Daily (WWD) ook te maken kunnen hebben met de aankomende overname van YNAP door het in München gevestigde onlinebedrijf Mytheresa.

In oktober tekende de beursgenoteerde holding MYT Netherlands Parent BV een soortgelijke overeenkomst met het Zwitserse luxeconcern Richemont, dat YNAP al langer wilde verkopen. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van het jaar worden afgerond.