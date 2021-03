Netto inkomen Inditex 70 procent lager in coronajaar 2020

Ook modereus Inditex kon niet ontsnappen aan de impact van coronajaar 2020, zo blijkt uit het jaarverslag van het Spaanse bedrijf. De omzet daalde met 28 procent in het boekjaar met een kleine 8 miljard euro naar een omzet van 20,4 miljard euro. Het netto inkomen daalde met 70 procent naar een bedrag van 1,1 miljard euro.

Het EBITDA landde in het boekjaar op 4,6 miljard euro. Ook de brutowinst van het moederbedrijf van onder andere Zara en Bershka liep met ruim 4 miljard euro (eveneens 28 procent) terug naar 11,4 miljard euro. In het jaarverslag is duidelijk terug te zien dat vanaf maart geen enkele maand de omzet in dezelfde maand in het voorgaande boekjaar werd behaald. In de ene maand was het omzetverlies minder groot dan andere, zo bereikte Inditex in september en oktober bijna het niveau van 2019.

Inditex is het moederbedrijf van Zara, Bershka, Pull&Bear, Zara Home, Oysho, Üterque, Massimo Dutti en Stradivarius. De groep gaat niet in op de resultaten per merk en deelt ook niet de resultaten per regio waarin het aanwezig is. Wel is te lezen dat Europa (zonder Spanje) goed is voor bijna de helft van de totale omzet. Spanje is goed voor 14,6 procent van de omzet, geheel Amerika voor 13,5 procent. Azië en de rest van de wereld zijn samen goed voor 23,2 procent van de omzet van boekjaar 2020. Inditex had op de laatste dag van het boekjaar in totaal 20.402 winkels wereldwijd, aldus het verslag. Dit is 8000 winkels minder dan een jaar eerder.

De Spaanse modereus benadrukt dat het boekjaar 2020 beïnvloed is door niet alleen de pandemie maar ook door de strategische transformatie van Inditex. Het bedrijf uit dan ook zijn dankbaarheid aan hun werknemers en geeft aan dat hun grootste prioriteit de gezondheid en veiligheid van hun lokale gemeenschappen en medewerkers is.

In 2020 steeg de online omzet van het bedrijf met 77 procent, bereikte Inditex een totale integratie van online in de fysieke winkels, werd het winkel portfolio verder geoptimaliseerd met het ‘absorberen’ van 751 winkels, zo is te lezen in het verslag.