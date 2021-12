Nettoverlies stijgt bij Rent The Runway, Inc. terwijl omzet stijgt

Rent The Runway, Inc. heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar de omzet zien verbeteren met 66 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Echter verdubbelde het nettoverlies naar een bedrag van 87,8 miljoen dollar (77,7 miljoen euro).

Het betekent dat het verlies van Rent The Runway, Inc. veel groter is dan de omzet is van het bedrijf. De omzet kwam namelijk neer op 59 miljoen dollar dankzij de stijging van 66 procent jaar op jaar. Omgerekend naar euro’s komt dit neer op 52,2 miljoen euro.

Rent The Runway, Inc. maakte in oktober het beursdebuut. Het is dan ook de eerste keer sinds de beursgang dat het bedrijf financiële resultaten bekend maakt. De bekendmaking had dan ook een impact op de aandeelprijs van het bedrijf. De prijs zakte met 13 procent.