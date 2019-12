Nettoverlies voor Hema in derde kwartaal door nieuwe verslaggevingsstandaard

Hema heeft in het derde kwartaal een nettoverlies van 1,4 miljoen euro gerapporteerd, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Dit wijt de warenhuisketen aan de nieuwe verslaggevingsstandaard die dit jaar is ingegaan. Zonder de effecten hiervan had Hema een kleine winstdaling gezien, van 2,7 miljoen euro tot 2,1 miljoen euro.

De IFRS 16 Lease verslaggevingsstandaard maakt het verplicht voor ondernemingen om nagenoeg alle leasecontracten activa en verplichtingen op de balans van het bedrijf te zetten. De omzet verbeterde met 4,2 procent in het derde kwartaal. Hema behaalde een omzet van 217,2 miljoen euro. De like-for-like omzet steeg met 2,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2018.

De omzet in Duitsland nam toe met 16,1 procent en de omzet in België en Luxemburg met 3,4 procent. De stijgingen kwamen voornamelijk door hogere online verkopen en winkelopeningen. In Nederland was een omzetstijging van 3,6 procent te zien. Hema verkocht met name meer kleding, namelijk 5,3 procent meer. Huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorgingsproducten staan op nummer twee als het aankomt op omzetgroei met 4,8 procent.